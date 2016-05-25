8 وفيات و29 إصابة.. حصيلة حوادث سير يوم واحد بعسير

شهدت منطقة عسير، أمس الثلاثاء، 23 حادثاً مرورياً بمختلف المحافظات، خلفت وراءها 8 وفيات و29 إصابة.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، أحمد إبراهيم عسيري، إن محافظة بيشة شهدت حادثين نتج عنهما 8 وفيات.

وكان الحادث الأول الساعه٨:٣٠ مساء نتيجة انقلاب سيارة من نوع صالون على طريق الرين وبه عائلة، وقد نتج عن هذا الحادث وفاة الأب والأم وطفلة رضيعة وولد وبنت في العقد الأول من العمر، بينما أصيب ٣ آخرون بإصابات حرجة نقل منهم حالتان لمستشفى الملك عبدالله في بيشة عن طريق الفرق الإسعافية، وحالة نقلت لمستشفى رنية العام عن طريق أحد المواطنين.

وفي الحادث الثاني، والذي ورد عنه بلاغ لغرفة العمليات فكان عند الساعة٢:١٠ من صباح هذا اليوم على طريق بيشة رنيه بالقرب من خدان، وبعد مباشرة الفرق الإسعافية للموقع تبين أن الحادث اصطدام سيارة من نوع جيب شاص بجمل سائب على الطريق، وقد نتج عن الحادث وفاة ثلاثة أشخاص هم قائد الشاص واثنان من مرافقيه.