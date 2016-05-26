أهلاً بالحجاج الإيرانيين.. ولكن

•• في الوقت الذي نرحب فيه بتراجع إيران عن قرارها السابق بحرمان مواطنيها من أداء العمرة والزيارة والحج لأسباب ومبررات غير منطقية فندتها وزارة الحج.. وفي مقدمتها مطالبة إيران بمعاملة خاصة واستثناءات - غير مبررة – عن بقية المسلمين الوافدين إلى هذه الديار طوال العام..

••أقول في الوقت الذي ترحب فيه هذه البلاد دولة ومواطنين بالأخوة الإيرانيين في رحاب الأراضي المقدسة.. حجاجاً.. ومعتمرين.. وزائرين.. فإننا نتطلع إلى تقيد الجميع بالأنظمة والقوانين والإجراءات (السيادية) التي وضعتها المملكة.. وتطبقها بحق الجميع.. وتهدف من ورائها إلى تحقيق السلامة للكل.. وتمكينهم من أداء الفريضة الأداء الأمثل.. بعيداً عن التظاهرات.. أو التجمعات التي لا علاقة لها بفريضة إيمانية خالصة يتوجه خلالها الجميع بقلوب صافية إلى الله سبحانه وتعالى طالبين الرحمة.. والمغفرة.. والعودة إلى بلدانهم سالمين غانمين..

•• كما نتطلع ألى أن يبدي المشرفون على بعثة الحج الإيرانية كل التعاون.. مع الأجهزة الحكومية المختصة.. وفي مقدمتها الالتزام بخطوط السير.. ومواعيد "التفويج" للحجاج في الأراضي المقدسة (بين مكة.. وعرفات.. ومزدلفة.. ومنى) تجنباً لأي عملية تدافع أو اختناقات قد تعرض سلامة حجاجهم.. وحجاج الدول الأخرى لأي مكروه لا سمح الله..

•• وعليهم أن يدركوا أن هذه البلاد التي ائتمنها رب العزة والجلال على مقدساته لن تألو جهداً في تيسير كافة سبل أداء الفريضة للجميع إيرانيين وغير إيرانيين لأنها حريصة على نظافة الحج.. ومنع أي ممارسات مخلة قد يلجأ إليها البعض.. بهدف التشويش على هذه المسيرة الخالدة.. وإرباك الاستعدادات الفائقة التي توفرها المملكة.. إنْْ بالنسبة للإقامة.. أو التنقل.. أو الحماية.. أو الخدمات الصحية.. والرعائية.. والإرشادية.. وذلك بحشد مئات الآلاف من أبناء هذا الوطن ليكونوا في خدمتهم في شتى المجالات للخروج بفريضة الحج في أجمل صورة..

•• فإذا حدث هذا التعاون.. بيننا وبين الأخوة الإيرانيين مسؤولين وحجاجاً.. فان أرضية من هذا النوع.. لا بد وأن تُسهم في وضع حد للعديد من أوجه الاختلاف بين البلدين.. وعلى كل الصعد.. وذلك ما ننتظره منهم هذا العام.. وفي كل عام..

•• وإذا كان هناك ما يجب أن نقوله.. ونذكر به فهو أن الحجاج الإيرانيين في الماضي كانوا في مقدمة الحجاج الأكثر تنظيماً.. وهدوءاً.. وخشوعاً عند أداء الفريضة.. وكنا نسعد بقدومهم.. ونجد فيهم الأنموذج للحجاج الملتزمين بالقواعد الشرعية.. والتنظيمية التي تحكم مراحل أداء الفريضة.. وذلك ما نتمنى أن نراه مجدداً منهم بعد (37) سنة من المعاناة نظن أن الوقت قد حان لتوقفها.. وانصراف الجميع إلى ذكر الله.. والتمتع بالوقوف في بيت الله.. والتنقل بين المشاعر المقدسة بطمأنينة.. وقد رُفعت أكفهم جميعاً إلى خالق السماء والأرض طالبين منه العفو والمغفرة وجمع شتات المسلمين وهدايتهم إلى الحق المبين.

* نقلا عن "الرياض"

