الجبير: روسيا بإمكانها لعب دور في مكافحة الإرهاب

عقد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مؤتمراً صحفياً مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو، حيث قال الجبير إنه "لدينا روابط تاريخية ومصالح مشتركة بين دول مجلس التعاون وروسيا".

وقال: "نثمن موقف روسيا في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها"، لافتاً إلى الاتفاق مع روسيا على تكثيف الجهود في مكافحة الإرهاب، إضافة إلى بحث أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا وإدخال المساعدات. وشدد على أنه رغم الخلافات بين السعودية وروسيا حول مصير الأسد فإن الدولتين تتفقان على استقلال الأراضي السورية ووحدة شعبها.

كما أكد الجبير على أن الاجتماع بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون وروسيا كان مثمراً، وأنه تم الاتفاق على تفعيل آلية التنسيق والتشاور بين الطرفين. وشدد على أن روسيا بإمكانها لعب دور في مكافحة الإرهاب ومواجهة الأزمات في المنطقة، قائلاً: "نعمل مع روسيا على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة".

وأضاف أن "دول مجلس التعاون الخليجي تثمن الموقف الروسي من القضية الفلسطينية".

من جهته، قال لافروف: "بحثنا مع الجبير عدداً من القضايا الإقليمية، واتفقنا معه على ضرورة حل مشاكل المنطقة على أساس الشرعية. كما بحثنا جهود حل الأزمات في سوريا والعراق وليبيا، إضافة إلى الوضع في الخليج، وأكدنا على أسس حسن الجوار".

وتابع قائلاً: "أكدنا تمسكنا بدعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية".

كذلك أشار إلى أن روسيا ترحب بتشكيل التحالف الإسلامي تحت قيادة السعودية. وأكد ضرورة التعاون مع السعودية في مجال النفط والطاقة النووية.