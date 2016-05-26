الطريفي يدشن مبنى وكالة الأنباء السعودية "واس" الجديد

دشّن وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية الدكتور عادل بن زيد الطريفي، مساء اليوم ، المبنى الجديد لـ (واس) في حي الصحافة شمال مدينة الرياض.

وأقيم حفل بهذه المناسبة، بدئ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، كلمة رحب في مستهلها بالحاضرين لحفل تدشين المبنى الجديد لوكالة الأنباء السعودية، تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مؤكداً أنه سيكون بمشيئة الله انطلاقة نحو المستقبل والمزيد من العمل الجاد والمثمر لتواصل "واس" مهامها ومسؤولياتها ودورها في تقديم عمل إعلامي مميز يحظى بثقة الجميع.

وقدم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد على دعمهم المتواصل ورعايتهم الكريمة التي مكنت "واس" من تحقيق هذا الإنجاز الذي طالما تطلّع إليه منسوبوها، مثنياً بشكر وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية على متابعته المستمرة لمشروع مبنى الوكالة، وللقائمين على تنفيذ المشروع وتجهيزه.

وأوضح أن مبنى (واس) يقع على مساحة عشرة آلاف متر مربع، ويتكون من عدة أجزاء، أولها يتألف من عشرة طوابق تضم الإدارات الإخبارية بتخصصاتها المتنوعة ومكاتب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الوكالة ونائبه والشؤون الإدارية والمالية وثلاث قاعات للاجتماعات تم تجهيزها بنظام الفيديو، والجزء الثاني يضم مركزاً إعلامياً يتألف من ثلاثة طوابق، ومسرح يتسع لـ (380) مقعداً جُهز بنظم متطورة ومتكاملة للإضاءة والصوت والترجمة الفورية لثلاث لغات أجنبية، بجانب مبنى خاص للقسم النسائي يتكون من طابقين للمكاتب الإدارية والتحرير، ومسجد، ومواقف للسيارات ومبانٍ وغرف للخدمات المساندة.

وأفاد أنه بفضل الله تعالى ثم بالدعم المتواصل من الدولة تبوأت وكالة الأنباء السعودية مركزاً بارزاً ليس في المنظومة الإعلامية في المملكة العربية السعودية فحسب، بل تمكنت من مضاهاة أعرق وكالات الأنباء في العالم واستطاعت على مدى ستة وأربعين عاماً أن تضع لها بصمة في خارطة الإعلام من بين ما يزيد على مئتي وكالة أنباء في أنحاء العالم، وهي تبقى رغم المنافسة المحتدمة التي أفرزتها ثورة التقنيات وتدفق المعلومات وتعدد وتنوع وسائل الإعلام، أبرز المصادر الرئيسة الآمنة للأخبار انطلاقاً من التزامها بعناصر المصداقية والموضوعية والشفافية وأخلاقيات المهنة التي ترفض الإثارة والإسفاف.