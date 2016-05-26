عربات عائلية بالحرم المكي: 6 ركاب و5 مزايا

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في دراسة توفير عربات عائلية في المسجد الحرام تتسع كل واحدة منها لستة أشخاص، بدلا من توفير عربة لكل شخص أو شخصين، ما يسهل عملية السير في المسعى، ويضمن بقاء المجموعات مع بعضها في عربة واحدة دون التفرق في عربات متعددة.

وكان الوكيل المساعد لشؤون الخدمات في المسجد الحرام، مشهور المنعمي، التقى أمس بمندوب إحدى المؤسسات المسؤولة عن العربات للاطلاع على الطلبات المقدمة منهم، والتي احتوت تشغيل العربات بحمولة 6 ركاب بالعربة الواحدة في المسعى.

وعن أنواع العربات في المسجد الحرام، فهناك العربات الكهربائية لشخص واحد، والعربات الكهربائية لشخصين، وعربات الدفع المجانية، وعربات الدفع المستأجرة، وعربات جمعية مراكز الأحياء.

ومن أهم ميزات العربات العائلية، أنها تجمع عددا من المعتمرين في عربة واحدة، وتقلل من كثرة العربات في المسعى، وتجمع العوائل في عربة واحدة، وتقلص عدد سائقي العربات مقارنة بالسابق، وتسهل الصيانة الدورية للعربات.