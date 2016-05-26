نبراس.. الدولة مجددًا في وجه المخدرات

«الإدمان والإرهاب وجهان لعملة واحدة، كلاهما يفسدان العقل والمجتمع».. تغريدة مقتبسة من (تويتر) من حساب المشروع الوطني للوقاية من المخدِّرات.

يكفي المشروع الوطني للوقاية من المخدّرات، أنَّه يحظى بمتابعة شخصيَّة، واهتمام من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وهو رئيس اللجنة الوطنيَّة لمكافحة المخدِّرات.

وللأمانة؛ فالمشروع ضخم، وقد نجح إعلاميًّا بعد نجاحه على أرض الواقع، بالخدمات التي يقدِّمها المشروع، وهي أكثر من احترافيَّة. وللمهتمِّين.. وباطّلاع سريع على موقع المشروع الوطني (نبراس)، ستجد كلَّ التفاصيل المهمَّة عن هذا المشروع الوطنيّ الحيويّ والهام.

المتابع لحجم عمل وزارة الداخليَّة، ومهامها المتشعِّبة والحسَّاسة يدرك مستوى الإتقان في أنظمة الوزارة، وتماشيها مع متطلّبات العصر، فالوزارة تواكب السرعة والتقنية والإعلام الجديد في كافة قطاعاتها، من خدماتٍ تقنيَّةٍ.. إلى التوعية والتثقيف.. في الجوازات، والمرور، ومكافحة المخدِّرات، والمباحث العامَّة، والأمن الوطنيّ بشكل عام.. ومختلف قطاعات الوزارة.

ووزارة الداخليَّة في أغلب بياناتها تؤكِّد أهميَّة دور المواطن والمقيم في التكاتف معها لتحقيق أهداف وتطلّعات الوزارة.

ولذا؛ رأيت أنَّه من الواجب الإشارة إلى هكذا مشروعات وطنيَّة، والإشادة بها إسهامًا في تشكيل وعي بالمجهود الكبير المبذول من الدولة؛ سعيًا لنجاح المشروعات الوطنيَّة.

* نقلا عن "المدينة"