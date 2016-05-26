نعمة الأمن الإلكتروني

من يرى أوضاعنا الأمنيَّة، والأوضاع الأمنيَّة في بعض الدول المجاورة من حولنا يحمد الله -عز وجل- كثيرًا، ويشكره على نعمة الأمن والأمان التي تنعم بها هذه البلاد، فبعض الدول المجاورة كانت في يومٍ من الأيام تنعم بالأمن والاستقرار، ويُضرب بها المثل على كثير من النعم الموجودة فيها، غير أن الفتن، والاضطرابات التي حلّت بها ساهمت في إخفاء ومحو تلك النعم، وحلَّ مكانها الخوف، والرعب، والقتل، والإرهاب.

أول أمس أُعلن في مؤتمر صحفي عقده اللواء منصور التركي المتحدِّث الأمني بوزارة الداخليَّة عن انخفاض عام في مستويات الجريمة داخل المملكة في العام الماضي، يُقدَّر بـ(0,6%)، موضِّحًا أن تلك الجرائم تشمل جرائم الاعتداء على الأموال، والاعتداء على النفس، والجرائم المعلوماتيَّة، فيما حلَّت جرائم الاعتداء على النفس أولاً، تلتها جرائم الاعتداء على الأموال، ثم الجرائم المعلوماتيَّة، وقد تضمَّن المؤتمر الصحفي معلومات هامَّة عن طبيعة الجريمة الموجودة اليوم، وكيف أن النسبة الأعلى من المجرمين تنحصر أعمارهم ما بين بين 19 و36 عامًا، فيما وصل عدد الجرائم المعلوماتيَّة العام الماضي أكثر من 3100 جريمة، تنوَّعت بين بيع الأسلحة، والذخائر إلكترونيًّا، والجرائم الإباحيَّة للأطفال، ثم الاتجار بالبشر، ثم الشتم، والقذف، والسب.

في كل يوم تصل للكثير منّا رسائل عدَّة عن طريق البريد الإلكتروني، أو الجوال تشير إلى حصول صاحب الحساب أو رقم الجوال على جائزة، أو مكسب مالي، أو غيرها من الإغراءات المختلفة، وهذه جميعها عبارة عن أسلوب من أساليب المكر، والخديعة، وانتحال الشخصيَّات، أو تكون محاولات للتجسُّس، أو إرسال فيروسات، أو تقديم تطبيقات مزوَّرة، أو الترويج لمنتجات، أو خدمات ممنوعة يجب الإبلاغ عنها على الفور.

بحمد الله، فإن الأمن والأمان اليوم في وطننا لم يقتصر على الجرائم التقليديَّة من اعتداءات على النفس، أو الأموال، أو الممتلكات، بل تجاوز ذلك ليصل إلى الاعتداءات الإلكترونيَّة، والتي كما ذكر مدير عام إدارة الضبط الجنائي بالأمن العام في تصريحه بالأمس بأنَّ الهدف من الإعلان عن مثل هذه البيانات في هذا المؤتمر هو (أنَّنا نستطيع أن نحمي أيّ شخص يقيم على أراضينا من أيِّ استغلال، كما سيكون أيّ شخص داخل السعوديَّة عرضة للملاحقة الدوليَّة في حال أساء استخدام الإنترنت في غير ما خُصِّص له).

* نقلا عن "المدينة"

