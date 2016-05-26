وزير التعليم: نتائج الثانوية على نظام نور اليوم

أعلن وزير التعليم العالي الدكتور أحمد العيسى أن نتائج طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي ستعلن، اليوم الخميس، على نظام نور الساعة 2 ظهراً.

وغرد الوزير العيسى مباركاً للطلاب الناجحين: "أبارك مقدماً لجميع الناجحين من المرحلة الثانوية وأشكر كل من دعمهم. نتائج طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي ستعلن على #نظام_نور الساعة 2 ظهراً".

وكان الوزير العيسى شكر المعلمين والمعلمات بمناسبة قرب نهاية العام الدراسي مغرداً على تويتر: "أتقدم بالشكر للمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والإداريين على جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال عام دراسي حافل".