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وزير التعليم: نتائج الثانوية على نظام نور اليوم

المصدر: الرياض – العربية.نت
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أعلن وزير التعليم العالي الدكتور أحمد العيسى أن نتائج طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي ستعلن، اليوم الخميس، على نظام نور الساعة 2 ظهراً.

وغرد الوزير العيسى مباركاً للطلاب الناجحين: "أبارك مقدماً لجميع الناجحين من المرحلة الثانوية وأشكر كل من دعمهم. نتائج طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي ستعلن على #نظام_نور الساعة 2 ظهراً".

وكان الوزير العيسى شكر المعلمين والمعلمات بمناسبة قرب نهاية العام الدراسي مغرداً على تويتر: "أتقدم بالشكر للمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والإداريين على جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال عام دراسي حافل".

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#نظام نور, #التربية, #نور, #نتائج, #الثانوية العامة, #التعليم

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