إلى وزارة العمل.. أوقفوا إعلانات العاملين

إذا كانت وزارة العمل جادة فعلاً في تنظيم وضبط سوق العمل بدرجة محكمة ونظامية ومعها كذلك الجوازات فإن هناك من الخطوات التي يجب أن تقوم بها الوزارة عاجلاً خاصة في مجالات واضحة فيها معالم التسيب والفوضى العمالية..

لعل من أبرز هذه الخطوات هي إيقاف جميع الإعلانات المكثفة عن طلب أو تنازل للعاملات والخادمات والسائقين وغيرهم من المهن التي أصبحت تملا يوميا الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تمثل سوقا سوداء علنية وان غلفت بمسميات أخرى..

هذه الظاهرة تعمل وفق طرق متعددة من أجل كسب المال من خلال مسميات التنازل ونقل الكفالة في ظاهرة ليس لها مثيل في أي بلد بهذا الحجم وهذه الطريقة وبهذه الأساليب التي أصبحت تتزايد بعدة طرق مختلفة تمثل مخالفات صريحة لأنظمة الإقامة والعمل والضحية في ذلك هم من اضطرتهم الظروف إلى مسايرة هذه الظاهرة.

إن ظاهرة الإعلانات عن تسويق الخادمات والعاملين والسائقين في الصحف المحلية وفي النشرات الإعلانية التسويقية الأسبوعية وفي جميع وسائل التواصل الاجتماعي تحتاج اليوم إلى مراقبة صارمة ومراجعة جاده لمعرفة خفايا هذه الإعلانات ووضع تنظيم عاجل يكفل عقوبات صارمة بحق من يقف خلف هذه الإعلانات سواء أكانوا مواطنين أم مقيمين.

أن المتمعن في معظم هذه الإعلانات يتأكد له أن هذه الظاهرة تحولت إلى سوق تجاري ليس له موقع ولا عنوان ولا مسؤولية يعج بالكثير من المخالفات الأمنية والنظامية، فعلى سبيل المثال من غير المعقول أن يكون هناك إعلان يطلب مثلاً خادمات ونجد في نفس الوقت والصفحة إعلانا بنفس رقم الاتصال يعلن عن توفر خادمات للتنازل!؟

فالملاحظ في سوق إعلانات التنازل عن السائقين مثلاً أن السائق الأسيوي لا يكلف المتنازل سوى (2000) ريال تتمثل بتكلفة التأشيرة من مكتب العمل وفور وصوله يتنازل عنه المستقدم فورا بمبلغ قد يتجاوز (15000) ريال وينقل كفالته سريعا ثم يعود ويطلب تأشيرة لسائق آخر ثم يتنازل عنه وهكذا ثم يكرر هذه العملية خلال الشهر الواحد؟.

إضافة إلى ذلك تشهد جميع وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات أرقام اتصال لأشخاص غير سعوديين بصورة علنية امتهنوا هذه التجاره من خلال تسويق وتأجير العمالة دون أي رقابة على هذه الظاهرة من أي من الجهات المعنية!

أن ضبط هذه المخالفات أصبح مطلب عاجل ومراقبة صارمة لأرقام الاتصال وأرقام هويات المعلنين والمتنازلين ومعرفة عدد حالات الاستقدام التي حصل عليها كل شخص من مكتب العمل وكذلك عدد حالات التنازل التي سجلها صاحب رقم الهوية نفسها في الجوازات مع منع الاستقدام لمن يكرر تنازله عن عامل او عاملة وضرورة وضع حدود لكل صاحب هوية في عملية الاستقدام وعملية نقل الكفالة.

لكن الأهم والحل الوحيد الذي سيقضي على هذه المشكلة هو دراسة منع نقل الكفالة إطلاقا أو وضع حدود صارمة جداً لها بما يكفل القضاء على هذه الظاهرة التي نراها طوال الموسم وتزداد مع قرب شهر رمضان.. مع أهمية وضع رقم اتصال (ثلاثي) لاستقبال البلاغات عن هذه المخالفات وهذه الإعلانات..

*نقلا عن صحيفة "الرياض".