فيديو يفضح سارق مجوهرات في جازان

تمكنت شرطة منطقة جازان من القبض على شاب في العقد الثاني من العمر ، ‏‫‬قام بسرقة محل مجوهرات.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان، المقدم محمد الحربي، في إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يظهر فيه شاب عشريني وهو يقوم بسرقة مجوهرات من أحد محلات الذهب بمحافظة أبوعريش ولاذ بالفرار.

واتخذت شرطة المحافظة إجراءات بحثية، حيث توصلت إلى الجاني بعد أن تم رصده والإطاحة به في كمين محكم.

وأودع من خلالها في التوقيف بعد اعترافه بجريمته، وقام بالدلالة على موقع المسروقات.

وما زالت القضية رهن استكمال إجراءاتها.