ميناء جازان بكامل جهوزيته رغم التهديدات المستمرة له

ما زال ميناء جازان نشطاً ويحقـّق نمواً في حجم مناولة البضائع والركاب، على الرغم من التهديدات المستمرة للميناء منذ بدء عاصفة الحزم.

كما يوجد هناك، ضمن نشاط ميناء جازان، ثلاث سفن تجارية لنقل البضائع والمواد النفطية وسفينتان لنقل الركاب بين جازان وجزر فرسان مجاناً.

ويشرف جهاز حرس الحدود على حماية الميناء والقناة الملاحية التابعة له، والتي يبلغ طولها 90 ميلاً بحرياً.

كذلك بلغت حركة الركاب من وإلى الميناء نحو نصف مليون راكب سنوياً، يستفيد منها سكان جزر فرسان وزوارها.

ويعتبر ميناء جازان أحد أهم الموانئ التجارية في السعودية، وثالث الموانئ التجارية على امتداد البحر الأحمر.