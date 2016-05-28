آخر (إخواني) في السعودية

شهد العام ٢٠١١ إطلاق أول مجاهرة حزبية للإسلام السياسي في السعودية، تمثل ذلك في الإعلان عن تأسيس حزب الأمة الإسلامي وبعشرة أعضاء مؤسسين. وفي الواقع أن مثل هذه الأحلام ظلت حاضرة في وجدان الحركيين وفي لقاءاتهم السرية على الأقل، لكن المناخ العام في المنطقة إبان أحداث الثورات في المنطقة العربية جعل الجماعات الإسلامية أكثر جرأة. الخلاصة الكبرى التي بها وصف أهم أهداف ذلك الحزب هي المشاركة في الحكم والسلطة، وهو ذات الحلم الذي تعمل عليه كل جماعات الإسلام السياسي في المنطقة.

يصف الحزب نفسه بما يلي: أول حزب سياسي سلمي في المملكة العربية السعودية يؤمن بـ: حق المواطن بالمشاركة في العملية السياسية، والتداول السلمي للسلطة.

من الواضح أن تحقيق هذا الهدف لا يتم إلا بنقض هذا الكيان القائم: المملكة العربية السعودية، ولأن جماعات الإسلام السياسي لا ترى بأسا في أي طريقة توصلها للحكم والسلطة فقد دخلت جراء ذلك في معارك وعداوات مع المجتمعات قبل الحكومات.

لم تكن حركة النهضة ولا راشد الغنوشي هم الأولى بالمراجعة وإعادة تقييم الموقف، بل إخوان مصر وإخوان الخليج، خاصة النسخة الخليجية والسعودية للإسلام السياسي التي ترتبط في لغتها ومنطقها وتجربتها بالتجربة المصرية العتيقة والتقليدية، ولذلك حمل إخوان الخليج والمملكة كل الأخطاء والعيوب التي وقع فيها إخوان مصر على امتداد تاريخهم، ولأن المناخ السياسي في المملكة ودول الخليج لا يسمح بإقامة تكتلات حزبية -باستثناء الكويت- فلم تستطع تلك الجماعات أن توجد كيانا سياسيا أو أن تضع لها مرشدا أو مراقبا عاما، فقد اتجهوا للتنظيم غير المعلن، التغلغل في الجامعات والمؤسسات التعليمية والدعوية واستغلال الأحداث والأزمات. تم ذلك وفق مستويين: مستوى القضايا الخارجية ومستوى القضايا الداخلية. وكلا المستويين شهدا من الأخطاء والنكسات ما يثبت أنها تجربة لا تتعلم من أخطائها.

على المستوى الخارجي كان العام ١٩٩٠ لحظة مفصلية في انكشاف الجماعة أمام الدولة والمجتمع. انتصروا للفكرة على حساب الواقع، الفكرة ألا تشارك قوات غير مسلمة في الحرب على بلد مسلم، بينما الواقع أن بلدا خليجيا محتلا وأن قوات معادية تقترب من الحدود السعودية. أثبتت الجماعة أنها لا تنتمي للدولة إلا بالاسم وأن ولاءاتها الأممية أكبر من إيمانها بالدولة وأمنها واستقرارها.

الحادي عشر من سبتمبر وحوادث الإرهاب التي شهدتها المملكة من العام ٢٠٠٣ والتي كانت في معظمها تجسيدا للخطاب الحركي الإسلامي جعلت الحركة في أزمة، فانقسموا إلى فريق ظل يدين الإرهاب منبريا وبما يشبه الردود والمساجلات، وفريق آخر اتجه لدورات البرمجة اللغوية العصبية وصناعة التفاؤل واكتشاف العقل الباطن. كانت الأحداث الإرهابية فرصة للجماعة لتتخلى عن أمميتها وأمانيها في الخلافة والحكم، لكن شيئا من ذلك لم يحدث.

منذ العام ٢٠١١ ومع اندلاع أحداث الثورات والفوضى في بلدان عربية استعاد الحلم القديم وهجه، تخلى الإخوان في السعودية عما أظهروه في سنوات سابقة من لباقة ووطنية ظاهرية وعادت لغة الثورة وبشائر الخلافة تتراءى لهم من بعيد، لم يستطيعوا كبح جماح النشوة وهم يَرَوْن الجماعة الأم تصل للحكم، وأين؟ في مصر.

لم يعد هناك ما يخفونه، في هذه الفترة ظهر ما يسمى حزب الأمة الإسلامي كواحد من تجليات الجماعة.

أدركت المملكة ودول الخليج أن خصما داخليا لا يمكن أن يهدأ وقد بلغت به النشوة مبلغا كبيرا، في تلك الأثناء كان الشارع المصري يتحفز لطرد الجماعة من الحكم والاعتذار لنفسه أولا وللمنطقة عن تلك اللحظة القاتمة في تاريخ مصر العظيمة، ساندت المملكة والخليج ذلك التوجه مؤكدة أنها تقف مع الشعب ومع الشعب فقط.

السابع من مارس ٢٠١٤ كانت المملكة تعلن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية في بيان صارم وبلغة جديدة ملفتة.

على المستوى الداخلي ومع أن كثيرا من كوادر الجماعة يحملون موقفا منفتحا من مختلف السلوكيات والمحرمات التقليدية إلا أنهم ظلوا يقودون الحملات ضد قضايا في الترفيه والحقوق وحقوق المرأة وغيرها من القضايا، تلك القضايا كانوا يدركون أنها قادمة لا محالة فيبالغون في التعصب والرفض والممانعة لكي يحدثوا شرخا في علاقة الناس بالدولة يوم أن تتحقق تلك القضايا، كان التحشيد الاجتماعي والإنكار في أي شيء أبرز الأساليب التي اشتغلت عليها الجماعة داخليا.

هنا أيضا ظهر خصم جديد هو الشارع، الذي أصبح يستنكف ذلك الصراخ كلما أثيرت قضايا كالسينما أو قيادة السيارة وضد قضايا كالابتعاث ودخول المرأة لمجلس الشورى.

خسر الحركيون المجتمع كما خسروا الدولة، وإذا كانت الحركات الإسلامية الكبرى في المنطقة قد بدأت في نقد واقعها ومسيرتها فإن الخطوة الأنسب للحركيين في المملكة والخليج هي الخروج من دائرة تلك التجربة الفاشلة وتلك المسيرة المكتظة بالعثرات والأخطاء والالتحاق بالدولة والمجتمع فكرا ولغة وتطلعا.

*نقلا عن صحيفة "عكاظ".