السعودية.. "مريض المقص" يعيد فتح ملف الأخطاء الطبية

أعادت حادثة "مريض المقص" في حائل ملف الأخطاء الطبية في مستشفيات السعودية الخاصة والعامة إلى الواجهة من جديد، وسط مطالبات تفاعل معها مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو وزارة الصحة إلى ضرورة تفعيل المراقبة الصحية بشكلٍ أكبر للحفاظ على أرواح المنومين. وكان التقرير السنوي للأخطاء الطبية (الذي نُشر بنهاية عام 2014)، كشف عن تصدر الأطباء المصريين سجل الأخطاء بأكبر نسبة أخطاء طبية تشهدها المملكة العربية السعودية بنسبة 44% وبعدهم الأطباء السعوديين بنسبة أخطاء بلغت 15% ومن ثم السوريون بنسبة بلغت 9% والهنود بنسبة 6%. وتنوعت الأخطاء ما بين الباطنية والجراحة العامة والنساء والتوليد، حسب التقرير المنشور.

رئيس الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة الرياض سابقاً، الدكتور حمد الرزين، قال إن نسبة الإدانة في قضايا الأخطاء الطبية على الأطباء خلال 3 سنوات لا تتجاوز 10%. ويدان الأطباء تأديبياً بحسب نظام مزاولة المهن الصحية إذا لم يكن هناك خطأ طبي مباشر، مثل ما حدث لطبيب تعامل بعنجهية مع مريض بالسرطان وقال له بكل برودة "بقالك يومين وتموت"، ليموت المريض من ليلتها متأثراً من صدمة الخبر.

هاكرز ووسم

إلى ذلك، تمكن هاكرز من اختراق الموقع الإلكتروني الرسمي لمستشفى الملك خالد بحائل، وترك رسالة مطولة على واجهة الموقع. وجاء في رسالة الهاكرز، الذي يتبع لما يسمى بـ"فريق الحلم السيئ": "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. مستشفى الملك خالد.. صباح الخير يا الدعم السيئ…. نحن دائماً نخترقها من أجل إيصال رسالة".

وقال: "لم يتم العبث بالموقع أبداً فقط، نحب أن نوصل رسالة إلى كافة المواقع الحكومية السعودية، وعليكم الانتباه جيداً"، مشيراً إلى أن سبب اختراقه للموقع هو هاشتاق #نسيان_مقص_ببطن_مريض_بحايل.

وأضاف: "إن الكل يعلم أن هذه الحوادث ليست لأول مرة يتم فعلها، وهذه الأيام كثرت مشاكل وزارة الصحة"، متسائلاً: " لماذا الدكتور نسي المقص في بطن هذا الرجل؟ أين عقله عندما يعمل العملية؟ وهل هذا فعل شخص متخصص؟ أم سباك لديه شهادة مزورة"، مضيفاً: "نريد من وزارة الصحة التحقيق حول هذه الحادثة.. نريد منكم التحقيق حول شهادات هؤلاء الدكاترة بجميع أنحاء المملكة لكي لا تتكرر الغلطة مرة أخرى".

إمارة حائل: التحقيق جارٍ

من جهته، صرح المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة حائل، متعب المرشدي، بأنه "إشارةً إلى ما تداولته بعض الصحف المحلية عن واقعة نسيان مقص داخل بطن مريض أثناء إجراء عملية جراحية في مستشفى الملك خالد بحائل، فإنه جارٍ التحقيق في الموضوع، وهنالك متابعة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة، كما صدرت توجيهات سموه بمتابعة حالة المريض".

وقدمت المديرية العامة للشؤون الصحية في حائل اعتذارها عن الخطأ الطبي المتمثل في نسيان مقص داخل بطن مريض أثناء عملية جراحية بإحدى المنشآت الطبية بالمنطقة.

وأصدرت بياناً بيّنت فيه أنه "فور العلم بذلك تم الإبلاغ عن هذا الحدث الجسيم فور وقوعه وتسجيله عبر برنامج الأحداث الطبية الجسيمة في وزارة الصحة، وكذلك تم توجيه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة بالتحقيق في أسباب حدوث ذلك وملابساته ومحاسبة المتسبب فيه. كما نود أن نوضح أنه قد تم منع جميع من شارك بهذا الخطأ من الممارسين الصحيين المتعاقدين من السفر حتى انتهاء التحقيق. وفي الختام فإن صحة حائل إذ توضح ذلك لتؤكد للجميع حرصها التام على صحة وسلامة المرضى".

تحقيق مع طبيب وافد

وكان مريض نشر صور أشعة تبين وجود مقص داخل بطنه بعد إجرائه عملية جراحية بمستشفى في مدينة حائل بالسعودية. وفتحت إدارة مستشفى الملك خالد في مدينة حائل السعودية تحقيقاً مع طبيب وافد، على خلفية اتهام مريض له بنسيان مقص طبي في بطنه بعد عملية سحب سوائل من المريض.

وبحسب المريض، الذي بث صور أشعة تبين وجود المقص داخل البطن، شعر بألم حاد في البطن، وحضر لطبيبه الذي طلب منه إجراء أشعة، وتبين وجود مقص العملية السابقة منسياً في بطن المريض، حيث قام الطبيب فوراً بإجراء عملية أخرى واستخراجه.

ووفقاً لإدارة الإعلام الصحي في صحة حائل، جارٍ التحقيق في شكوى المريض التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتقدم بشكوى رسمية.