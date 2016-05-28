تعرف على المدينة السعودية الأطول صياماً في رمضان

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق إن ساعات صيام رمضان هذا العام ستتجاوز الـ15 ساعة، مضيفاً لـ"العربية.نت" أن هلال شهر رمضان المبارك سيولد فلكياً لهذا العام صباح يوم الأحد في تمام الساعة السادسة صباحاً. وفي مساء ذلك اليوم يمكث هلاله ثلث ساعة تقريباً.

وأضح الزعاق أن درجة حرارة ستتراوح بين 45 و50 درجة مئوية، وذكر أن أشد المناطق حرارة هذا الصيف، هي: الخرج والأحساء، أما المحسوسة فستكون في الرياض والمدينة المنورة والقصيم، ودرجات الحرارة خلال موسم الحج ستنكفئ وستكون معتدلة نهاراً.

وحول مناطق السعودية الأطول في ساعات الصيام، نوه الزعاق إلى أن المنطقة الشمالية الغربية ستكون أكثر المناطق السعودية في ساعات الصيام، مشيراً إلى أنه كل ما اعتلينا شمالا من خط الاستواء كلما زاد النهار وقل الليل، وبذلك ستكون مدن تبوك وحقل هي الأكثر في ساعات الصيام بخمسة عشر ساعة ونصف، وفي شرق المملكة بالدمام ستصل ساعات الصيام إلى خمسة عشر ساعة وثمانية عشر دقيقة، وأما في الرياض عاصمة المملكة فستكون ساعات الصيام خمسة عشر ساعة وثماني دقائق.

ويقع الهلال جنوب مغيب الشمس ونسبة الإضاءة على وجهه 0.59%، وسيكون بشكل منحرف، قرناه بين السماوي والجنوبي، ويبعد عن الأرض 365030.0 كم، وعلى حسب المعايير المتبعة فلكيا فيكون يوم الاثنين غرة شهر رمضان المبارك، فإذا تحققت الشروط الفلكية للرؤية وانتفت موانعها، رؤي الهلال بالعين مسلحة كانت أم مجردة.