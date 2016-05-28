محبوبون.. ومكروهون

هناك من يعتلون مناصب أكبر منهم..

•• وهناك من يكونون أكبر من المناصب

•• سواء من حيث القيمة والمكانة..

•• أو من حيث الخبرة والاقتدار..

•• أو من حيث الخلق.. والروح السمحة..

•• أو من حيث الشعور بالمسؤولية..

•• أو من حيث الإحساس بقيمة الوطن وضرورة الارتقاء بتعاملاتنا إلى مستواه وعظمته..

•• أو من حيث التواضع.. والقرب من الناس..

•• ولذلك فإن الفارق يصبح كبيراً جداً بين الاثنين..

•• بين إنسان أتته الحياة على حين غرة..

•• وتهيأت له الأسباب التي رفعته إلى المكانة التي لا يحلم بها..

•• فإذا به يتنمر على من حوله..

•• ويتحدث الى الآخرين من "خشمه"..

•• فإذا تحرك يميناً أو يساراً.. فإنه يحيط نفسه بأعداد كبيرة من المرافقين..

•• من الهتَّافين.. والمنافقين.. وضعاف النفوس

•• على عكس الكبار الذين

•• أضافوا إلى المنصب هيبة..

•• وإلى الإدارة.. أو الوزارة.. أو المصلحة حيوية

•• فكان أقرب الناس إلى صغار موظفيه..

•• وأكثر حفولاً.. واهتماماً بكل ما يحقق مصالح الوطن..

•• ويجسد مسؤولية الموقع على نحو رفيع.. وراقٍ.. وجميل..

•• كما يعطي أروع صورة عن المهمة التي كُلف بها..

•• فكان في مستوى الثقة به..

•• والإحساس الكامل بمسؤوليته..

•• والاهتمام التام بمصالح الناس

•• أما الفارق الآخر بين الاثنين فهو..

•• ان الأول ظل مصدر نقمة كل الناس..

•• لا تجلس في مكان.. او تجتمع مع الغير.. إلا وتسمع الكثير من السخط عليه.. والتأفف منه..

•• وعلى العكس من ذلك تماماً..

•• يجيء الثاني..

•• فإن الصغير قبل الكبير

•• والضعيف قبل القوي

•• يثنون عليه..

•• ويباركون له في كل خطوة يخطوها..

•• ويضعونه فوق رؤوسهم..

•• وسيرته العطرة.. تملأ كل الأفواه..

•• فقد عرف كيف يكسب محبة الناس..

•• ويدخل قلوب الجميع

•• وينال رضى الله قبل رضا الناس..

•• وتلك هي "النعمة" التي منحها الله له

•• وحرم الآخر منها..

•• فأصبح هذا الآخر محط "نقمة" عباد الله..

•• كل عباد الله..

•• من عرفه.. ومن لم يعرفه من قبل

•• من رآه.. وتعامل معه..

•• ومن لم يره.. أو يقترب منه..

•• وعندما تحين اللحظة المناسبة

•• ويغادر الموقع غير مأسوف عليه

•• فإنه سيكتشف.. أنه قد فقد كل شيء

•• وأن ما حصل عليه هو.. غضب الناس

•• ودعواتهم عليه..

•• وفرحتهم أخيراً.. بمغادرته.

ضمير مستتر:

[•• أجمل ما في الكون.. أن ينال الإنسان رضا الله ثم محبة الناس.. وأسوأها أن يكون مكروهاً.. في كل مكان يذهب إليه..]

*نقلا عن صحيفة "الرياض".