هيئة الترفيه.. تحدي الصناعة المطلوبة

مع ثنائية هيئة الترفيه التي صدر قرار بإنشائها مؤخراً، وهيئة السياحة العتيدة، هل يمكن أن تتجه بلادنا نحو صناعة سياحة نظيفة، تزيد من محاور الدخل الوطني، ونحقق من خلال التكامل في أفكار وإجراءات الهيئتين معاً، وفرة مالية تكون نتاجاً فعلياً عبر خدمات حقيقية وإمكانات جدية، تنهي أسطورة الهدر والاستنزاف الذي ننفقه على السياحة الخارجية؟

ومع الآمال الكبيرة التي نعلقها على هيئة الترفيه، لا يجب أن ننكر أننا في غياب كامل عن مفهوم الترفيه والترويح، وأن كل ما نملكه لا يتعدى مشروعات تقليدية، علينا أن نعترف أنها من أسباب ـ إن لم يكن السبب الرئيس ـ عزوف المواطن وابتعاده عن مكامن السياحة في بلده، واللجوء إلى تغيير وجهته لبلدان مجاورة أو شقيقة أو صديقة.. وأننا كسعوديين نفتقد الترفيه في غالبية المجالات، رياضية أو ثقافية أو حتى سياحية.. مع الأخذ في الاعتبار أن أقصى ترفيه ممكن أن يحصل عليه أغلبية المواطنين السعوديين، هو رحلة إلى البر، خلال عطلة الأسبوع، أو جولات تسوق في المولات، أو تأجير استراحات معظمها متهالك وبأسعار خيالية.!

ورغم أن حجم ما يصرفه السعوديين على الترفيه ـ حسب إحصائيات نشرت مؤخراً ـ يتجاوز 7 مليارات ريال، إلا أن حقيقة ما يستفيد منه الاقتصاد الوطني ضئيل للغاية، أو لا يكاد يذكر، لغياب آلية واضحة تنظم مفهوم الترفيه كصناعة، لها استثماراتها، ولها مكاسبها وأرباحها، كذلك عوائدها الأخرى التي يمكن أن تشمل توظيف الآلاف من الشباب.

مشكلتنا الحقيقية، أننا لا نتعامل مع الترفيه، إلا من خلال الأفكار السلبية فقط، ولا نعرف كيف نستغل شواطئنا الممتدة على البحر الأحمر والخليج العربي، بآلاف الكيلومترات من خلال مشروعات حقيقية، تكون نواة لجذب الاستثمارات المحلية أو الأجنبية، حتى واجهاتنا البحرية وحدائقنا التي نفذت على أعلى المستويات، وصرفت الدولة عليها المليارات، ولكنها مع ذلك تفتقد جماليات المكان، وكيفية الاستغلال الاقتصادي الجيد، ليكون كل مفهوم الترفيه فيها، مجرد بضعة مراجيح للأطفال، ومظلات شمسية جامدة.!

ماذا لو أدخلنا الترفيه الرياضي، على غرار فيراري دبي مثلاً، أو ديزني لاند، والترفيه الثقافي بكل تنوعاته، واستغلال مقوماتنا الفريدة جغرافياً في أبها والباحة والطائف وخميس مشيط، لنخلق الصناعة أولاً في هذا المجال، بدلاً من الاستمرار في رفع الشعارات والعناوين دون أن ننجز شيئاً.

أعتقد أن على هيئة الترفيه حمل ثقيل، لا بدّ أن تواجهه بآليات واضحة ورؤية مستقبلية محددة، فنحن في عصر لا يجب تفويت أية فرصة لاكتساب الثقة أولاً ومن ثمَّ المكاسب الأخرى، وهي كثيرة وواعدة.

●●المرض الدائم في مطار جدة:

مجرد رسالة ابعثها من القلب للأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة أن "يقرص" على المسؤولين في مطار الملك عبدالعزيز في جدة لإنقاذه من مرضه الدائم فهو صاحب المعالجات الفورية.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".