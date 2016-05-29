الجبير: إرسال ميليشيات إيران الطائفية للعراق غير مقبول

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إنه اتفق مع نظيره البريطاني فيليب هاموند على ضرورة وقف إيران تدخلاتها في شؤون المنطقة، مؤكداً أن إيران هي من عزلت نفسها بنفسها من خلال دعم الإرهاب ودعم الميليشيات في سوريا والعراق وعليها تغيير سياساتها.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني في جدة الأحد، أن إرسال إيران ميليشيات طائفية إلى العراق أمر غير مقبول، مشدداً على أن الفتنة في العراق سببها إيران، مضيفا أن إيران لم توقع اتفاق الحج وأرادت أن تخلق فوضى.

ولفت إلى أن دول التعاون الخليجي من أكبر المستثمرين في بريطانيا، مشيرا إلى أن دول التعاون تشتري معداتها الدفاعية من بريطانيا.

وأكد الجبير أنه تم مناقشة إحياء قضية السلام الفلسطينية. لافتا إلى تطابق وجهات النظر بين دول التعاون الخليجي وبريطانيا في ملفات عدة أهمها الملف السوري واليمني والعراقي والليبي.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أنه تم بحث آخر المستجدات في القضية اليمنية وما تقوم به دولة الكويت في حل الأزمة اليمنية، وإعادة البناء في اليمن والتي ترغب بريطانيا أن تكون شريكا لدول التعاون فيه.

من جانبه، قال فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني إن دول مجلس التعاون وبريطانيا لديهم رؤية للتأكيد على ازدهار شعوب المنطقة، مؤكدا أن الرؤى متطابقة في العديد من الملفات الإقليمية.

وشدد هاموند على أن بريطانيا لن تغض الطرف عن تجاوزات إيران وتجاربها الصاروخية.

وأكد وزير الخارجية البريطاني على دعم بلاده لبرنامج التحول الاقتصادي في السعودية.