السعودية.. إعدام نيجيري قتل رجل أمن في سجن الطائف

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الأحد بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في مدينة الطائف، وفيما يلي نص البيان:

أقدم فهد بن بكر بن محمد هوساوي - نيجيري الجنسية - على قتل رجل الأمن عبدالغني الثبيتي، عمداً وعدواناً على وجه الغدر وذلك بالإمساك به من رقبته وخنقه وإسقاطه أرضاً وضرب رأسه على الأرض عدة مرات وسحبه إلى دورة المياه وضربه عدة ضربات وإضرام النار عند باب التوقيف ومحاولته الهرب وضربه لرجل أمن آخر والتسبب في إصابته بإصابات مختلفة.

وقد أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم وبإحالته للمحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه شرعاً والحُكم بقتله حداً، وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصُدق من مرجعه.

ونفذ حكم القتل في الجاني فهد بن بكر بن محمد هوساوي - نيجيري الجنسية - اليوم الأحد 22 شعبان بمدينة الطائف.