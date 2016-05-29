العطاء الأمثل .. وأحمد علي

.. كل من يعرف معالي الدكتور أحمد محمد علي المدني رئيس البنك الإسلامي يشهد بعطائه الأمثل وسمو أخلاقه وأسلوبه الهادئ في الحديث ونظافة يديه ولسانه.

عرفته وبالأصح تعرفت بمعاليه مساء يوم مشرق ومعاليه بالديوان الملكي فجلست بجانبه دقائق طلبت خلالها أن يسمح بإعطائي موعداً لإجراء حوار صحفي مع معاليه.

فلم يزد على أن قال: غداً بعد أن أراجع اليومية أستطيع بعدها إعطاءك الموعد ظهراً إن شاء الله.

ومضى يوم وفي ضحى يوم بعد وضحى اليوم الثاني هاتفني قائلا: هل يناسبك أن يكون موعد الالتقاء ظهر الغد ؟ قلت: إذن سأصلي معكم إن شاء الله. فرد قائلا: وعلى بركة الله .. وقد استغرقت المقابلة ساعة وعشر دقائق وكان السؤال الأخير: ترى هل قدم المتبرعون بما تم إعلانه في الحفل ؟

-فابتسم معاليه وهو يقول: ليتهم صدقوا فقد كان يسعدنا على استكمال الجامعة لما تحتاج إليه من الضروريات فالمعروف أن سنوات التأسيس صعبة.

-قلت: هل يسمح معالي الدكتور بنشر أسماء من لم يف بما وعد؟ فرد سريعاً: حاشا أن أفعل ذلك فمعظم الذين أعلنوا التبرع الذي سيقدمونه من الشخصيات التي أستحي أن أذكرها لكم ناهيك عن نشرها.

والواقع أن هذا هو موقف أصحاب الرشد من العقلاء ..

ومرت الأيام والأعوام وصدرت الموافقة على نقل معالي الدكتور أحمد محمد علي المدني، ومع مرور السنوات التقيت به كثيراً ووجدته من الرجال القلائل الذين يعتد بهم ويُعتمد عليهم.

وقد نشرت «عكاظ» يوم الثلاثاء الماضي خبرا مطولاً عن تاريخ حياته ومسيرته ناصعة البياض.

وقد استهلت «عكاظ» الخبر الذي نشرته في 9 شعبان 1437 بالتالي: «بعد أربعة عقود من العطاء المميز والنجاح الاستثنائي، تحاشى خلالها رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي المدني، الأضواء والضوضاء، أعلن ترجله من منصبه، على رغم توقه لنقل البنك إلى عالم التفوق، من خلال وثيقة رؤية 1440، الهادفة إلى تخفيف وطأة الفقر، ومحو الأمية، وتوفير حياة أفضل للبشر في قريتنا العالمية الصغيرة.

وتواصل «عكاظ» الحديث عن بعض منجزاته: «بأن أهداف البنك في عهده لتشمل أعمال الإغاثة والعون، ومن أعظم ما أنجز في هذا الصدد، مشروع الاستفادة من لحوم الهدي والأضاحي. وذلك بنقل ما يزيد على نصف مليون ذبيحة سنويا، إلى المحتاجين في أرجاء العالم الإسلامي، بعد أن كانت تبدد في موسم الحج.

السطر الأخير :

تحية تقدير للرجل الذي أعطى وأعطى في صمت

*نقلا عن صحيفة "عكاظ".