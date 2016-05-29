حادثة الطبيب .. لا يجب أن تمر

•• تابعت الكثير من التغريدات المعقبة على محاولة اغتيال أحد المواطنين لطبيب في مستشفى النساء التخصصي بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض.

•• وما نشر حتى الآن عن سبب إطلاق المواطن للنار على الطبيب.. هو أنه تولى مسؤولية توليد زوجته قبل شهر من تاريخ الحادثة..

•• وبصرف النظر عن الحكم على هذا التصرف.. وظروف الإقدام عليه، لأن تلك أمور تختص بإجراءات التحقيق ومن ثم بأحكام القضاء.. فإن ما أزعجني كثيراً هو مضامين تلك التغريدات.. وكأنها تبرر الإقدام على ذلك الفعل وتعتبره انتصاراً للقيم والأخلاقيات.. وتطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الكشف على العورات.. بدلاً من أن تركز تلك التغريدات على طبيعة الظروف التي رافقت عملية استقبال السيدة.. وكذلك ظروف المناوبات في المستشفى..

•• كما أن أصحاب تلك التغريدات لم يكلفوا أنفسهم بالسؤال عن موقف الزوج قبل دخول حرمه إلى غرفة العمليات لإجراء الولادة.. وما إذا كان هو أو غيره قد اشترط أن تتم العملية على يد طبيبة أو طبيب أم أن أي أحد منهم لم يناقش هذا الأمر مع المستشفى قبل التوقيع على الأنموذج المخصص لموافقة ولي أمر السيدة على إجراء عملية التوليد سلفاً..؟!

•• والحقيقة ان الحالة التي أمامنا.. سواء في جانبها الجنائي أو القانوني.. أو في جانبها الثقافي والفكري والمجتمعي.. تدفعنا لأن نضع حداً لهذا النمط من التفكير السائد حول مسألة طبية بحتة لا يجب النظر إليها بعيداً عن المعايير المهنية الخالصة.. لسبب بسيط هو أن الأمر متروك – في الأساس – للمريضة وعائلة المريضة في مثل هذه الحالات.. فإذا أبدى طرف منهم رغبته في ان تتولى الكشف على زوجته.. أو ابنته.. أو أخته طبيبة وليس طبيباً.. فإن أحداً من الأطباء لن يتبرع – من عنده – للقيام بهذه المهمة.. وبالذات في حالة وجود طبيبة مختصة بالمستشفى.. احتراماًَ لرغبة المريضة أو المرافقين لها..

•• لكن ما العمل إذا كانت المريضة في حالة تستدعي إنقاذ حياتها مع عدم وجود طبيبة مختصة في ذلك الوقت.. هل يتركها قسم الطورائ تواجه مصيرها انتظاراً لوصول الطبيبة في حال توفرها.. أو ان عليه ان يكلف بذلك أحد المختصين بالتعامل مع الحالة لأسباب إنسانية.. ودواعٍ مهنية بحتة؟

•• إن الحادثة خطيرة.. ولا يجب أن تمر بسهولة.. كما ان هذا النمط من التفكير الاجتماعي لابد وأن يختفي تماماً.. لأننا إذا نحن قبلنا به فإننا نسوغ تلك الأعمال المرفوضة في كل قوانين العالم وأنظمته.. لمجافاتها لكل المعايير.. وحتى القيم الإنسانية.. والأخلاقية على حد سواء..

•• وكما قلت أكثر من مرة.. فان مجتمعنا يعاني من ازدواجية شديدة في التفكير.. وفي السلوك.. فهو يريد الشيء وضده.. يريد الانفتاح مع التمسك بحالة الانغلاق.. وعليه ان يقرر أمراً من أمرين..

•• فإما أن يتخلص من هذه الحالة شديدة التعقيد.. ونفهم الحياة على النحو الصحيح.. ولا يحمل الأمور فوق ما تتحمل.. أو ان عليه ان ينكفئ على نفسه.. ويعيش في دهاليز الظلام.. ويقاطع كل الدنيا.. ويعيش عيشة محزنة.. بعيداً عن احترام العلوم والتقيد بمعايير الحياة.. وقوانينها.. وأنظمتها..

•• وإما أن نظل نفكر بمثل هذه الطريقة التي كشفت عنها تلك التغريدات.. وبالتالي فإن علينا ان نعيش حياة "الكهوف" ونواجه كل العالم من حولنا.. ونقدم شهادة على أنفسنا بأننا بلد يسوغ الإرهاب.. ويصفق للجريمة.. ويمتهن العنف.. ونحن في الحقيقة لسنا كذلك.. لا في فكرنا.. ولا في ثقافتنا.. ولا في إدراكنا.. ولا في آدميتنا.. ولا في ديننا الأغر.

•• ضمير مستتر:

•• (أين يتجه بنا "الانغلاق؟" إذا نحن لم نضع حداً لتبرير الجريمة.. وتمريرها؟!).

*نقلا عن صحيفة "الرياض".