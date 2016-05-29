قوات سعودية تشارك في تدريبات "إفيس 2016" بأزمير التركية

تشارك قوات خاصة من تركيا والسعودية والولايات المتحدة و7 دول أخرى، في تدريبات ومناورات "إفيس 2016" المقامة حالياً في تركيا، حيث شهدت مدينة إزمير التحضيرات النهائية استعداداً للعرض الختامي نهاية الشهر الحالي الذي سيحضره مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى يمثلون الدول المشاركة.

وفي ظروف تحاكي بيئة المعاركِ الحقيقية تواصل وحدات عسكرية من تسع دولٍ تدريباتِها المشتركة قربَ مدينةِ إزمير التركية ضمن تمرينِ "إفيس 2016".

وتشارك دولُ الناتو كالولاياتِ المتحدة بالإضافة إلى تركيا ودول عربيةٍ وإسلامية بينها السعودية في هذا التمرين الذي بدأت مرحلته الأولى في العاصمةِ التركية أنقرة، ومن ثم جرى الانتقالُ إلى إزمير لاستكمال التمرين.

أجرت القواتُ المشتركة المناوراتِ النهائية بالذخيرةِ الحية للتدرب على تنفيذِ مَهمّاتٍ متعددة منها الاقتحام بالطائراتِ العمودية والقبضُ على عناصرَ إرهابية والقفز الحر التكتيكي، وعملياتُ القنص، وعملياتُ البحثِ والإنقاذ، وعملياتُ اختراق وكسحِ الألغام.

و قبل إجراءِ العرض الختامي في نهاية مايو الجاري شهِدت المناوراتُ الأخيرة إجراءَ عدةِ عمليات منها الهجومُ الجوي بكثافهِ نيران عالية، ثم الهجومُ المكثفُ بالطائرات العمودية، وعملياتُ الاستطلاع، واقتحامُ الشواطئ بالزوارق المطاطية، وفتحُ الثغراتِ لتنفيذ عملياتِ إنزال بحري وهي من أصعبِ العمليات القتالية.