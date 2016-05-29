لماذ لا نتعلم من الفشل؟

البشر توّاقون للنجاح والتميز والإنجاز في حياتهم الخاصة والعامة، تلك هي طبيعتهم وفطرتهم البشرية التي صاغت وشكلت فكرهم ووعيهم، فأحلامهم مرهونة برسم التحقق، وأمنياتهم معلقة في سماء الأمل، وصدورهم تعشق ميداليات الفوز.

الكل يبحث عن "جادة" النجاح، لا أحد يُريد أن يسلك طريقاً آخر. أما الفشل، فهو على النقيض تماماً، يقبع في الضفة الأخرى، تلك "البقعة السوداء" التي لا تنبت غير الشوك والمرارة والخيبة.

الفشل، هو "الأستاذ" الذي يُعلمنا كيف ننجح!. نعم، تلك هي الحقيقة المرة التي لا يُريد أحد الإيمان بها، فضلاً عن تصديقها. الفشل، هو خير من يقوم بتلك المهمة الصعبة التي تتطلب قدراً مناسباً من المعرفة والرغبة والقدرة والصبر والاستمرارية وهي صفات وملكات يجب أن يتحلى بها كل من أيقن بأن الفشل ليس إلا محطة ــ أو عدة محطات ــ في طريق النجاح والانتصار.

والنجاح والفشل، حقيقتان تُعبران بصدق وشفافية عن واقع الحياة الطبيعية التي نعيشها كأفراد وجماعات، ومكونات ومجتمعات، وشعوب وأمم، لأنهما يُمثلان التجربة الإنسانية والحضارية التي استطاعت التكيف والتوافق بين الحالتين ــ النجاح والفشل ــ للوصول إلى غاياتها وأهدافها. وقد وضع ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الشهير النجاح والفشل في تعريف/وصف متلازم غاية في الذكاء والحكمة حينما قال إن: "النجاح هو القدرة على الانتقال من فشل إلى فشل دون أن تفقد حماستك".

والكتابة عن النجاح أو الفشل، قد تبدو مثيرة وحماسية، ولكنها عادة ما تقع في فخ التنظير والإنشاء، أو تكتفي بعبارات ومقولات النجاح والإلهام، ورغم أهمية وتأثير الكتابة بإلحاح وتركيز على مظاهر ومقومات النجاح من جهة، وعلى ملامح وأسباب الفشل من جهة أخرى، إلا أن قصص الناجحين الذين نسجوا من خيوط المعاناة والفشل حكايات ملهمة نقشت أسماؤهم في سجلات الخلود، هي الأكثر متعة وفائدة.

كثيرة وعظيمة هي قصص/نماذج الإلهام التي تستحق أن تُروى على مسامع الزمن، علّها تُثبّت البوصلة باتجاه الأمل والإنجاز، خاصة للأجيال الشابة التي تحتاج إلى القدوة الملهمة والُمثل العليا.

كان جوزيف الابن الأكبر بين ستة أطفال لأب يعمل خياطاً بسيطاً، وأمه ابنة مزارع فقير تُوفيت وهو في الخامسة، وقضى سنواته الأولى مع جده لتخفيف الأعباء عن عائلته المعدمة، وتبنته خالته التي لم تنجب أطفالاً بعد أن تزوج أبوه أخرى، واضطر لترك المدرسة لإصابته بمرض السل الرئوي، ولكنه أصبح بعد تلك الحياة القاسية أحد أعظم المفكرين والكيميائيين على مر العصور، إنه المفكر والكيميائي الإنجليزي الشهير جوزيف بريستلي أحد أهم العلماء التجريبيين المؤثرين في القرن الثامن عشر، وصاحب الإسهامات العظيمة في حقول العلوم والتربية والفلسفة والتاريخ.

شاب هائم على وجهه في شوارع أوروبا يعاني الفقر والجوع والتشرد، يلتقط العُلب والزجاجات الفارغة الملقاة على الطرقات ليبيعها للحصول على بعض المال، لكنه بعد سنوات من تلك الحياة البائسة أصبح أحد أهم وأغلى الكتّاب في العصر الحديث، إنه الروائي والصحافي الشهير غارسيا ماركيز أحد أشهر الروائيين العالميين والحاصل على نوبل في الأدب.

لم يستطع جورج أن يُثبت موهبته في الكتابة إلا بعد أن قضى نصف عمره تقريباً، حيث رفضت كل أعماله الروائية وتعرض للسخرية من قبل النقاد، ولكنه استطاع بصبره وإيمانه بموهبته أن يحقق حلمه ويصبح أحد أعظم الكتاب في التاريخ، إنه جورج برنارد شو الذي يُعتبر مدرسة مستقلة وملهمة في الأدب العالمي.

نحن من نصنع من الليمون شراباً حلو المذاق، فهل نؤمن بأننا نستطيع أن نعبر محطات الفشل لشاطئ النجاح؟

*نقلا عن صحيفة "الرياض"