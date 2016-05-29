يا جامع الوظيفتين ومقدم الخدمتين!

قال أعرابي ذات مرة: (البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير). أتذكر هذا المثل المعبر كلما رأيت أرتال صهاريج المياه تختال في الحي الهادئ الذي أسكنه في جدة! عندها أدرك فوراً أن مياه الشركة الوطنية قد نضبت، وأن خدمتها قد توقفت.

الخطوة التالية بالنسبة لي المسارعة إلى فحص مستوى الماء في الخزان الأرضي الذي هو جزء من أرضي التي بنيت عليها داري! طبعاً لا ينسى أي منا أن قيمة مساحة الأرض المخصصة للخزان مدفوعة سلفاً، فتكلفة توفير الماء على المستهلك تبدأ بالأرض التي لن تستطيع أن تزرع عليها ولا البناء فوقها. إنها ضريبة التأخر في التخطيط والعشوائية في العمل.

أعود لمناقشة مفهوم (الخدمة) الذي تحسبه شركة المياه كذلك، وما هي كذلك! الخدمة يا سادة لا تُوفر أسبوعاً وتغيب أسابيع. تصوروا لو أن الكهرباء تنير البيت أسبوعاً ثم تغيب أسابيع، ثم تتباهى شركة الكهرباء (بهيك) خدمة، وتنشد في ذلك مواويل النصوص الجميلة التي تسميها رؤية ورسالة وخرابيط أخرى.

ومنذ أسابيع قليلة جمع معالي الدكتور/ عبد الرحمن آل إبراهيم بين هرمي الإنتاج والتوزيع في مسألة المياه (في مناطق امتياز شركة المياه الوطنية التي تشمل الرياض وجدة ومدناً أخرى)، وبكذا تنتفي حجج إلقاء الكرة في ملعب الفريق الآخر. وكما يقول المثل الحال اليوم هو أن (البائع باخيضر والمشتري باخيضر)، وتبقى مشكلة المواطن باخيضر بصفته المتلقي الأخير لما يُسمى خدمة توفير المياه.

شخصياً أرجو أن يستمر هذا التكليف فترة طويلة، أو أن تنضم شركة المياه تحت لواء المؤسسة العامة لتحلية المياه لتكون المؤسسة منتجاً وموزعاً ومهيمناً بالكامل على قطاع المياه المحلاة من البحر وصولاً إلى محطات التنقية بصفتها مسئولة أيضاً عن توفير خدمة الصرف الصحي.

معالي الدكتور عبدالرحمن.. أنتم الخلوق الأريب الذكي المهتم بتقديم الخدمة فعلاً لجمهور الناس، وبتكلفة معقولة مقبولة. الظن بك خيرٌ والأمل فيك كبير، فرجاء شمّر عن ساعديك وانقلنا من نكد نصف أو ربع الخدمة التي نعيشها اليوم إلى عالم متقدم متحضر ينعم بالماء (خدمة) فعلية لا تنقطع.

*نقلا عن صحيفة "المدينة".

