حِمْيَة غِنائيّة!

كل الكلمات صغيرة، جسد نحلة أو أثر خطو عصفور!، كل الكلمات رشيقة خِصْر، الجُمْلَة ربما تتورّم، العبارات قد تحضر منتفخة البطن، لكن ليس الكلمة!، ليس للكلمة وزن زائد يهدد سلامتها في غير صراخ غاضب، أُسمّي من يعلو صوته في حوار و مناقشةٍ: مريضاً، و أُسمِّي ما يتوجّب فعله: حِمْيَة غنائيّة!، الجُمْلَة جَمَال و العبارة عبير، للّسَان رائحة غير رائحة الفم ، تطيب بالكلمات و تخبث، و أينما حلّت الكلمات، في أُذُنٍ أو على ورقةٍ أو شاشة، فإن رائحتها معها، إن خَبُثَت الرائحة فإن قائلها أو كاتبها مريض، مريض حقاً و عليه مراجعة الحبيب فوراً!، الحب يُصلِح القلب و يُهَذِّب اللّسان، الخوف لا يفعل ذلك، الخوف مثل من يحاول خداعك بتنظيف الغرفة، لكنه يَدَسُّ ما يجب كنسه تحت السّجّادة!