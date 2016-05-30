الجبير: الدعم العسكري للمعارضة السورية مستمر

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الاثنين، إن الدعم العسكري للمعارضة السورية مستمر. وأضاف أن هناك إجماعا دوليا على أن يكون الحل السياسي في سوريا بناء على جنيف 1.

من جانبها، عبرت المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، فيديريكا موغيريني، عن أملها بأن تؤدي المباحثات السياسية إلى حل الأزمة السورية.

وقالت في مؤتمر صحافي جمعها بوزير الخارجية السعودي إن العملية السياسية هي الوحيدة للشعب السوري لإنهاء معاناته.

وأضافت "ندعم الأشقاء السوريين بالعيش في مستقبل لا يكون للأسد دور فيه".