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الدفاعات السعودية تعترض صاروخا باليستيا حوثيا

المصدر: الحدود السعودية اليمنية - حسين بن مسعد
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قامت مقاتلات التحالف العربي برد سريع ومفاجئ على إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا اعترضته قوات الدفاع السعودي، ليل الاثنين، في سماء نجران، جنوب المملكة العربية السعودية.

مقاتلات التحالف حلقت بكثافة في سماء صنعاء وبصوت مرتفع كأول رد فعل لها على الصاروخ الذي انطلق من منطقة همدان.

وأطلقت ميليشيات الحوثي الصاروخ من منطقة قاع الراقي التابعة لمديرية همدان شمال العاصمة صنعاء.

وكان المسلحون الحوثيون قد أطلقوا من المنطقة ذاتها 3 صواريخ من نفس النوعية، وذلك خلال فترة الهدنة التي أُعلن عنها بين الأطراف اليمنية.

واستهدف صاروخ من الثلاثة الأراضي السعودية، وأعلنت دفاعات الجيش السعودي نجاحها في اعتراضه وتدميره.

كلمات دالّة

#اليمن, #نجران, #همدان, #الحوثي, #صاروخ باليستي

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