السعودية.. "مسك" تمنح القيادة الإبداعية لـ35 شاباً

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، اليوم الأحد، بالشراكة مع كلية آنسياد العالمية، البرنامج التدريبي مفاتيح القيادة الإبداعية، الذي يستمر على مدى خمسة أيام حتى يوم الخميس المقبل، يستفيد منه 35 شاباً وشابة سعوديون من مختلف مناطق المملكة، ويمثلون قطاعات مختلفة من أجهزة حكومية وشبه حكومية وقطاع خاص.

ويأتي برنامج مفاتيح القيادة الإبداعية، ضمن مساعي مؤسسة "مسك الخيرية" الهادفة إلى إكساب الشباب والشابات أحدث الأساليب العالمية في القيادة، وتنمية مهاراتهم الريادية والمعرفية، لتمكينهم في مجالات أعمالهم، وتشجيعهم على الإبداع.

ويقدم البرنامج حزمة من المعارف والمهارات والتوجهات الإيجابية الفعّالة لتعزيز وتنمية إمكانات المشاركين وقدراتهم القيادية، كما يمكن المشاركين من اكتشاف أنفسهم كقادة وطبيعة تباين الأشخاص واختلافاتهم التي ينبغي على القائد إدراكها وتكييفها.

ويتضمن البرنامج أساليب تعزيز مهارات التواصل الفعّال وتقنيات تحفيز الآخرين ومشاركتهم، وكذلك التفويض وإدارة الأفراد وتنظيم مسؤولياتهم، فيما يشتمل على فقرات لبناء وقيادة الفرق بطرق إبداعية، ووضع الأهداف وإدارة الأداء بفاعلية، والتعريف بدور القادة العملي في تعزيز القيم في المنظمات وخلق بيئة إيجابية للعمل، وكيفية مواجهة القادة لتحديات اتخاذ القرارات بحيادية.

وشهد اليوم الأول من البرنامج التدريبي تمارين عملية، منها إطلاع المتدربين على عرض مرئي لقصة حقيقية تتضمن مواقف حرجة لفريق عمل في أحد المجالات، وهو ما أعطى المتدربين بعد انتهاء العرض فرصة لوضع السيناريوهات البديلة، وكذلك تحليل لشخصيات فريق العمل وما حدث من قرارات أدت إلى مواقف متغايرة.