الملك سلمان يتحدث الإنجليزية والإسبانية مع حكام النهائي

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، مقطعا مصورا يظهر فيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوزع الهدايا في نهائي بطولة كأس الملك لكرة القدم بالسعودية.

وبحسب الفيديو، فإن خادم الحرمين تحدث باللغة الإنجليزية والإسبانية مع حكم المباراة الإسباني لحظة تسلم الأخير هدية البطولة من الملك، حيث سأله الأخير عن بلده الذي جاء منه ومدينته التي يعيش فيها.

وفي تفاعل ملحوظ، أطلق ناشطون على مواقع التواصل هاشتاغ #الملك_خادم الحرمين_يتحدث_الإسبانية ، عبر فيه المدونون عن دهشتهم بمقطع الفيديو المتداول.

كما تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة السيلفي التي التقطها الحارس السابق لمنتخب كولومبيا ومدرب حراس نادي النصر رينيه هيجيتا مع خادم الحرمين الشريفين أثناء تكريم فريقه.

وكان نادي الأهلي قد ظفر بلقب بطولة كأس الملك بعدما أقصى نادي النصر عنها بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.