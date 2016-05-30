بالصور.. "شاورما" في "وانيت" بالجوف

تفاعلت أمانة الجوف مع الصور التي جرى تداولها، أمس الأحد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبطت صاحب المطعم الذي أظهرته الصور أثناء نقله سيخ "شاورما" على سيارة مكشوفة في أحد شوارع سكاكا.

وأثارت صور نقل سيخ الشاورما في حوض سيارة مكشوفة استياء كثيرين، حيث طالب العديد أمانة الجوف بالتحرك لمنع هذا السلوك غير الصحي، ومعاقبة صاحب المطعم.

وتوصلت فرق المراقبة التابعة لأمانة الجوف، سريعاً لموقع المطعم المتخصص في بيع الشاورما، مستفيدة من الصور التي تكشف وجهة السيارة، محررة مخالفة بحقه لمخالفته الاشتراطات الصحية، ومخالفة أخرى لنقل مواد تتأثر بالحد الأدنى من الحرارة، بجانب إتلاف ما ظهر في الصور.