خادم الحرمين يوجه بضمان أمن وسلامة المعتمرين

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حرص السعودية على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين انطلاقاً من واجباتها ومسؤولياتها تجاه جميع المسلمين.

وشدد الملك سلمان خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين على ضرورة توفير كل ما من شأنه ضمان أمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل طمأنينة واستقرار.

ووجه جميع الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والزوار بتكثيف الجهود لتهيئة الأجواء الإيمانية لقاصدي الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل أن يبلغ الجميع شهر رمضان، وأن يتقبل من جميع المسلمين صالح أعمالهم.