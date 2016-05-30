نحن وتويتر.. وسؤال الإنتاجية

لدينا تقريبا مئة مليون مشاهدة يوميا لليوتيوب، وفي السناب شات لدينا القدح المعلى، وتجدد الإحصائيات عن ارتفاع عدد المغردين السعوديين في التويتر ووصولنا إلى الريادة العالمية ربما لا يكون أمرا إيجابيا اذا جمعنا له كل الأرقام لتفاعلنا مع معطيات التواصل والتطبيقات الحديثة. ربما تؤخذ كمؤشر على قلة الإنتاجية في المجتمع، ما هي الفائدة التي يجنيها الفرد من عدة ساعات يمضيها مغردا أو متجولا في العالم الافتراضي الذي تتضاءل فيه المسؤولية والمصداقية، ومفتوح لكل احتمالات الخداع.

ارتفاع أعداد المشاهدات والمغردين ربما يعني ضياع ساعات مهمة للإنتاج في أمور مهمة لحياتنا، ومفيدة لتنمية الذات ومنتجة في عمل الخير الذي ينفع الناس. في هذا العالم الافتراضي ثمة مساهمات مبدعة، في التويتر، وفي اليوتيوب وبقية الأخوات الاجتماعيات، ولكن هذا الإبداع، مع الأسف، موجه إلى مسار ضار ولا يفيد أصحابه، ولا يقدم أية قيمة مضافة إيجابية على حياتنا أو على اقتصادنا، بل ربما العكس هو الصحيح.

هذه الطاقة الجبارة المكرَّسة للإنتاج المُفرغ من القيمة الإيجابية في وسائط التواصل الاجتماعي تفقدنا تأسيس قوة منتجة تأخذنا إلى الدخول الحقيقي في حقبة اقتصاد المعرفة. المجتمعات المتقدمة أخذت خطوة مهمة لاستثمار المعطيات الرقمية، فالشباب يتم توجيههم لاستثمار شغفهم بالوسائط الاجتماعية ليؤسسوا مشروعات رقمية مربحة أو خيرية، وهناك العديد من المشروعات الرائدة والناجحة كانت جهد مراهق أو طالب جامعة على المنصات الرقمية وجد البيئة الحاضنة الموجهة التي أخذته إلى المسار الصحيح.

في ناحية اخرى، ربما تلاحظون أننا نتحدث كثيرا عن حالة الانشغال وقلة الوقت التي يدعيها الكثير منا، انها قلة البركة في الوقت عندما يذهب في غير مواضعه. ضعف مهاراتنا في إدارة الوقت أنتج لدينا حالة التوتر والاضطراب التي نشاهدها في شوارعنا، ويساهم في ارتفاع الحوادث المرورية القاتلة، لأننا تعودنا التحرك في اللحظات الأخيرة إلى المدارس وإلى العمل وإلى مناسبات السهر في الاستراحات، وإلى صلاة الجمعة، والآن سوء ادارة الاولويات بين الكبار والصغار يأخذنا إلى اهدار الوقت ورفع درجة التوتر والقلق بسبب التعاطي المفرط لمحتويات التواصل الاجتماعي.

التفاعل والتواصل بين البشر أمر ايجابي ويفترض التشجيع عليه إذا كانت عوائده منتجة اقتصاديا وخيرة ومتعدية الأثر إنسانيا واجتماعيا، ولكن نحن نخشى التواصل الذي يُنشئ العادات السيئة، ويؤسس لحالات الاضطراب السياسي والاجتماعي ويهدر الموارد الوطنية، بالذات طاقات وإبداعات الشباب.

الأرقام تقول إن استهلاك الفرد للبيانات في السعودية تقريبا يصل إلى 42 جيجابايت شهريا، وهذا يقارب خمسة أضعاف المعدل العالمي، كما أن سرعة الانترنت لدينا أصبحت بطيئة بسبب الاستخدام المفرط المفتوح الذي يهدر البيانات في غير محلها، ويدعم ذلك رخص تكلفة الاتصالات وتداول البيانات. هذا الاستخدام السلبي مؤشر على أننا نحتاج مراجعة الأسعار حتى لا نكرر اهدارنا للموارد كما يحدث مع الطاقة والمياه.

الوضع الحاكم للنقاش حول هذا الموضوع يفترض أن يتأسس على هذا السؤال: هل ثمة فائدة اجتماعية، أو سياسية من فورة الادمان على وسائط التواصل الاجتماعي، والأهم هل هناك فائدة اقتصادية استثمارية نجنيها وتأتي في سياق اقتصاد المعرفة؟ في الدول الغربية اضافت وسائل التواصل الاجتماعي مسارا جديدا للدخل المالي للأفراد والاستثماري للشركات والمؤسسات.

ماذا يضيف لنا الإفراط في استخدام وسائط التواصل الاجتماعي؟ وهل وصلنا إلى حالة الإهدار للموارد الوطنية في قطاع الاتصالات؟ هذا منطلق الحوار.

* نقلا عن "اليوم"

