‏‫‬جازان.. القبض على لص يموّه سرقاته بممارسة كرة القدم

استطاعت الدوريات السرية التابعة للدوريات اﻷمنية بمنطقة جازان الإيقاع بلص وافد من جنسية عربية في الثلاثينات من عمره متلبسا بقضية سرقة مبالغ مالية من سيارة متنزهين على شاطئ الكورنيش الجنوبي بمدينة جازان.

وفي تفاصيل أوضحها اللواء ناصر الدويسي مدير شرطة جازان لـ"العربية.نت" أن إحدى فرق الدورية الأمنية السرية شاهدت خلال تكليفها بمهام المسح الميداني على الشواطئ الساحلية شخصا ترجل فجأة من سيارته ويبدو عليه تصرفات مريبة ومثيرة للشك وبيده كرة لجأ إليها كنوع من التمويه على أنه يريد ممارسة لعب كرة القدم ويخطو نحو إحدى سيارات المتنزهين ويقترب منها عندما تأكد بأنهم نزلوا جميعا للسباحة وسط مياه البحر، وقتها لاحظ رجال الأمن اللص الوافد يسير باتجاه الإطار الأمامي لسيارة المتنزهين ويأخذ مفتاحها الذي كان مخبأ بالإطار وعلى الفور قام بفتح باب السيارة وسرقة بعض الأغراض منها بشكل سريع حتى لا يراه أحد ثم حاول الفرار من الموقع.

وأكمل الدويسي أن يقظة رجال أمن الدورية السرية رصدت أوصاف الشخص ومركبته وقامت بتمرير المعلومات المتعلقة به للعمليات، وفي زمن قياسي تم القبض عليه بواسطة الدوريات الأمنية الرسمية في المنطقة الصناعية بعد عمليات متابعة دقيقة قامت بها الدورية السرية ليخضع بعدها إلى تفتيش مكثف لسيارته التي كان يستقلها ما أسفر عن العثور على جهاز جوال ومبلغ مالي يتجاوز 5 آلاف ريال، التي اتضح بأنها تعود ملكيتها للأشخاص المتنزهين وأنها بالفعل مسروقة من سيارتهم المتوقفة على شاطئ الكورنيش الجنوبي فتم إعادتها لهم والتحفظ على اللص الوافد لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.