السعودية تطالب بإرسال قوات برية إلى سوريا

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في مؤتمر صحافي في ختام القمة الخليجية التشاورية، إن المملكة تطالب بإرسال قوات برية إلى سوريا.

وأضاف الجبير أن إيران تتدخل في دول الجوار، وتدرب ميليشيات وترعى الإرهاب، مشيراً إلى أن روسيا حاولت تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران.

وقال الجبير تعليقاً على الهيئة التي تشكلت للتنسيق في المجالات الاقتصادية، إنها "رفيعة المستوى ولها صلاحيات للبت بمختلف المواضيع، والفكرة هي أن تكون هناك آلية فعالة لاتخاذ القرار اللازم".

أما في الشأن اليمني، فقد أوضح الجبير أن المشاورات في الكويت فتجري على أساس المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن.

وحول حكومة الوفاق الليبية، أشار الجبير إلى أنها الحكومة الشرعية هناك، وقد أكد ذلك مؤتمر الصخيرات، موضحاً أن هناك جهوداً دولية من أجل التقريب بين القيادات الليبية المختلفة.

وبشأن مبادرة السلام العربية، أكد الجبير أن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم جدية إسرائيل التي أعلن رئيس وزرائها موافقته على مبادرة السلام العربية.

وقال الجبير إن الأحداث الدائرة حالياً في كل مكان أثبتت أن دول الخليج مصدر استقرار في المنطقة.