العيسى: نتائج طلاب الحد الجنوبي مطمئنة

أبدى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى سعادته في "تويتر" بنتائج الاختبارات التحصيلية والقدرات لطلاب وطالبات الثانوية بالحد الجنوبي.

وقال العيسى في سلسلة تغريدات له على تويتر: "على الرغم من الظروف الاستثنائية التي عاشها الحد الجنوبي خلال عام، فقد جاءت نتائج اختبارات التحصيلي والقدرات لطلاب وطالبات الثانوية مطمئنة، فقد أظهرت نتائج اختبارات التحصيلي والقدرات لطلاب وطالبات مدارس الحد الجنوبي عدم وجود فروق ذات دلالة بينهم وبين طلاب المناطق الأخرى".

وأضاف: "شكرا للزملاء المعلمين والمعلمات والمسؤولين في إدارات التعليم والوزارة ممن ساهم في إدارة وتقديم التعليم في الحد الجنوبي، كما أشكر الزملاء في شركة تطوير للخدمات التعليمية وقنوات عين على جهودهم في تقديم البدائل التعليمية لمدارس الحد الجنوبي".