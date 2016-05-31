القوات السعودية تشارك بمناورات نسر الأناضول في تركيا

انطلقت أمس مناورات نسر الأناضول الجوية من قاعدة كونيا الجوية في تركيا، والتي تنظمها القوات الجوية التركية، وتشارك فيها القوات الجوية الملكية السعودية وباكستان وإيطاليا وحلف الناتو.

كما تمحورت فعاليات التمرين على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية لمختلف المنظومات القتالية التي تشتمل على عمليات هجومية ودفاعية بطائرة التورنيدو وعمليات الإسناد الجوي.

وأكد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية العقيد الركن علي بن ظافر العمري، أن هذا التمرين يأتي ضمن الخطط والبرامج التدريبية المعدة مسبقا من قبل القوات الجوية الملكية السعودية، وذلك لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والإدارية، ودعم جاهزيتها لكسب وتبادل الخبرات في الطلعات الدفاعية والهجومية والعمليات الجوية المشتركة.