شرطة جازان تعيد مهر فتاة قبل زفافها بـ 24 ساعة

تمكنت شرطة منطقة جازان، ممثلة بالدوريات الأمنية من اﻹطاحة بخادمة إفريقية قامت بسرقة مجوهرات ومصوغات ذهبية لمناسبة زواج من إحدى اﻷسر بمحافظة ابوعريش، وذلك عقب ورود البلاغ من أحد المواطنين، لتشكل الشرطة فريقا متخصصا بقيادة مدير دوريات الأمن بجازان للبحث عن الخادمة الهاربة.

وعند عمليات البحث اشتبه أحد رجال اﻷمن العاملين بالميدان بامرأة تسير في موقع بعيد عن النطاق العمراني بقرية الكربوس وبمفردها، تحمل بيدها كيسا أبيض، وعند اقتراب الدورية منها ظهرت عليها علامات الارتباك وفرت داخل إحدى المزارع التي يحيطها سياج شجري، وتوارت عن الأنظار، فتم التواصل مع مالك المزرعة والقيام بعمليات بحث داخلها، ليتم العثور عليها مختبئة داخل أكوام من الأخشاب، وقامت دورية الأمن بالتحفظ عليها وتفتيش الكيس الأبيض الذي كانت تحمله، إلى أن عثر على كامل المسروقات من الذهب والمجوهرات المعدة لمناسبة الزواج.

وتم استدعاء مقدم البلاغ الذي حضر من فوره وتعرف على المسروقات، كما أفاد أن المرأة كانت تعمل بمنزلهم وقامت بسرقة الذهب المعد كمهر زواج وتتجاوز 60 ألف ريال.