فلكياً.. "رمضان" 30 يوماً تبدأ الاثنين المقبل

قال الخبير الفلكي الدكتور عبدالله المسند، إن يوم الاثنين المقبل (6 يونيو)، سيكون اليوم الأول في شهر رمضان المبارك لعام 1437هـ فلكياً.

وأضاف المسند لـ"العربية.نت" أن من أكثر الأسئلة التي تطرح في مثل هذه الأيام من كل عام هو موعد دخول رمضان، معللاً السبب بتعقيدات الحياة وترتيبات السفر والحجوزات ومواعيد المناسبات والاجتماعات، لذا فالكثير يتطلع لمعرفة بداية ونهاية شهر رمضان ولو بشكل تقريبي.

وأوضح المسند: "لأن المسألة خاضعة لرؤية بصرية ميدانية فإننا لا نستطيع معرفة الموعد 100% إلا في يومه بل في ساعته، ومع ذلك يمكن بناء توقع استقرائي يخدم الناس في ذلك"، مؤكداً أن نسبة التوقعات عالية، حيث إن هنالك احتمالا قويا جداً في حال خلو السماء من الغبار والسحب مساء يوم الأحد أن يتقدم للشهادة أحدهم في رؤية الهلال، لاسيما أن الهلال مكث فوق الأفق الغربي، فيكون شهر شعبان ناقصاً، وتكون غرة رمضان الاثنين 6 يونيو (في حال كانت السماء صافية).

وحول موعد عيد الفطر، توقع المسند أن يكمل شهر رمضان 30 يوماً، وبذلك يكون العيد يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو.

وكان عالم الفلك الكويتي صالح العجيري نشر مقالاً ذكر فيه أن "شهر رمضان المبارك هذا العام سنة 1437هـ أوله يوم الاثنين 6/6/2016، ويولد هلاله صباح يوم الأحد الساعة 10 والدقيقة 59، وفي المساء يمكث الهلال بعد مغيب الشمس 17 دقيقة، وأكبر مكث له في سائر البلدان الإسلامية والعربية 34 دقيقة، أما أكبر مكث له في البلدان غير الإسلامية التي نشترك معها في ليلة واحدة فهو 57 دقيقة، وشكل الهلال منحرف مثل حرف الراء، وأطول نهار وأقصر ليل في الكويت سيكون يوم الأربعاء 22/6/2016، أما مدة الصوم فهي 15 ساعة و37 دقيقة ومدة الإفطار 8 ساعات و23 دقيقة وستكتمل عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوماً".