إيران تقف في مصاف الأعداء لماذا؟

•• كنت اتمنى.. ولو لمرة واحدة.. ان يكون "الإيرانيون" حسني النية.. وجادين.. في الارتفاع باداء حجاجهم لفريضة الحج.. كركن من أركان الاسلام.. ومناسبة روحية عظيمة.. لا يختلط فيها السياسي.. بالديني..

•• لكنهم اثبتوا هذه المرة ايضاً.. ان الاهداف السياسية المخدومة بممارسات مخلة بالامن.. تتقدم عندهم حتى على الاركان.. والواجبات الروحية.. وان المجيء الى هذه الديار المقدسة – عندهم – يتوقف الى حد بعيد على مدى تمكينهم من التظاهر.. ونشر الفوضى.. واشاعة البدع وروح القلق بين الحجاج.. توظيفاً لهذه المناسبة الروحية العظيمة لخدمة "آيدلوجية سياسية ذات مواصفات ايرانية خاصة".

•• وأغرب ما في الأمر هو.. ان الوفد الايراني الذي رفض في السابق الالتزام بتعليمات الحج وتنظيماته السارية على جميع الحجاج القادمين من كل فجاج الارض.. ما لبث ان طلب العودة الى المملكة للتوقيع على محاضر الاجتماعات بينه وبين الجانب السعودي..

•• ورغم عدم حضورهم الاجتماع في الموعد المقرر في جدة مساء الاربعاء الماضي بحجة ادائهم العمرة.. الا انهم واثر الاجتماع بهم يوم الخميس رفضوا التوقيع على المحضر الخاص بهذا الاجتماع وغادروا الى بلادهم مرة ثانية.. وجعلوا بذلك ايران وحجاج ايران في وضع صعب امام العالم لاصرارهم على العبث في المشاعر المقدسة.. وتصميمهم على نشر الفوضى.. وممارسة طقوس خارجة على مناسك الحج.. وبعيدة كل البعد عن أداء الفريضة كما أرادها الله.. ونصت عليها الاحاديث النبوية الشريفة.. ومارسها ويمارسها جميع الحجاج في كل عام بهدوء وطمأنينة وسكينة ودون تشويش.. أو ارباك.. أو خروج على الانظمة والتعليمات المنظمة لأداء الفريضة على الوجه الاكمل وبما يكفل سلامة الحجيج وعودتهم الى بلادهم سعداء بأن مكنهم الله من اداء الفريضة املاً في عفوه.. ومغفرته.. وتوبته عليهم..

•• ونحن وإن احزننا ان تحرم السلطة في ايران حجاج بلادها من أداء هذا الركن الاسلامي العظيم.. فإننا نشعر أيضاً بكثير من الالم والانزعاج لاستمرار ايران في تصرفاتها الخارجة على كل قوانين العالم وانظمته..

•• فهي بدلاً من ان تتعاون معنا من اجل سلامة حجاجها وحجاج دول العالم الأخرى.. فانها لا تدخر وسعاً في سبيل خلق المشكلات.. واثارة المزيد من الأزمات.. والقضاء على أي فرصة للتقارب بين دول وشعوب هذه الأمة..

•• ليس هذا فحسب.. بل إنها تسعى الى تغذية الروح العدائية ضد كل شعوب الارض نحوها بمثل هذه التصرفات وغيرها..

•• ومع ذلك.. يأتي من يطالبنا بأن نصفي خلافاتنا معها.. وان نستوعبها في منطقتنا رغم كل الافعال السلبية التي تقوم بها.. وتضعها في مصاف اعداء دولنا وشعوبنا.

•• ورغم كل هذا فان المملكة لم تغلق بعد كل الأبواب امام ايران.. وما نتمناه ونرجوه هو الا تدفعنا الى ذلك ذات يوم اذا هي لم تراجع حساباتها قبل فوات الأوان.

ضمير مستتر:

•• من السهل ان تقضي على عدوك بنفس اسلحته.. لكن من الصعب ان تتخلى عن قيمك لتضع حداً له.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".