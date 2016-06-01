السعودية.. الحكم بإعدام 14 مداناً بالإرهاب في القطيف

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الأربعاء، حكماً ابتدائياً يقضي بالقتل تعزيراً لـ 14 مداناً بالإرهاب في القطيف.

كما أن المحكمة أصدرت حكماً بإخلاء سبيل متهم، والسجن بما يتراوح بين 3 سنوات إلى 15 سنة لخلية الـ24 المتهمين بقتل رجال الأمن وسلب المارة بالعوامية.

وكانت المحكمة نظرت في أكثر من 400 تهمة موجهة لتشكيل مسلح في قرية العوامية ضم 24 عنصراً.

وتنوعت التهم بين إطلاق النار على رجال الأمن والمواطنين والمقيمين ما تسبب بمقتل عدد منهم وإتلاف ممتلكات بالحرق والتخريب، وترويج المخدرات وتعاطيها والسطو المسلح على المحلات والسيارات ونهبها في العوامية وعموم محافظة القطيف، والسطو المسلح على سيارة بنك لنقل الأموال، وسلب المقيمين الآسيويين بالعوامية تحت تهديد السلاح.