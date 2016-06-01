بعد 26 عاماً.. تفاصيل تفوق دراسي جمع الابن ووالده

سباق النجاح والتفوق لا يعرف صغيراً أو كبيراً، طالما كانت الإرادة حاضرة، هذا ما حدث مع تسابق الأب وابنه في أولى مراحل الدراسة الثانوية، حيث حققا تفوقا في الاختبارات هذا العام، ليحصلا على تكريم خاص من مكتب التعليم في السويدي بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال زيد بن بتال لـ"العربية.نت" إنه حقق تفوقا متزامنا مع تفوق ابنه عبدالله في نفس الصف، إلا أنه يدرس في الليل وابنه منتظم في النهار، مضيفاً أنه حقق نسبة 94 %، بينما حقق ابنه 100% في النصف الثاني، بينما كان الوضع سجالا بيننا في النصف الأول.

وأوضح بن بتال أنه ترك مقاعد الدراسة قبل 26 عاما أثناء أزمة الخليج، والتحق بالسلك العسكري بعد إنهاء الدراسة المتوسطة، مستذكرا أنه لم يكن من المتفوقين في تلك الفترة وربما لم يكن يحب المدرسة، وهو ما جعله يخرج منها باحثاً عن الوظيفة.

وعن سبب العودة، أشار بن بتال إلى أنه مع قرب التقاعد وأيضا دخول ابنه البكر الثانوية وحياة المراهقة: "أحببت أن أكون قريبا منه، فكان يرى أن مصاحبته في التعليم هي خير رفيق"، مؤكداً أنه سيتابع كافة المراحل الدراسية وسيكون في سباق مع ابنه في التفوق في كافة المراحل.

الاختبارات جعلت الأب وابنه قريبين من بعضهما ويسترجعان دروسهما معاً رغم اختلاف بسيط في الدراسة ما بين الليلية والنهارية، إلا أنهما استطاعا تحقيق تفوق وتميز بين أقرانهما.

وتوقع الوالد أن ينهيا المرحلة الجامعية معاً كل في القسم الذي يرغبه ويختاره بعد أن ينهيا سنتين من الدراسة الثانوية المتبقية لهما.

ولفت بن بتال إلى أنه يدين بالفضل لقائد مدرسة الثغر على تحفيزه وتشجيعه الدائم لهما حتى يحققا تفوقا ومزيدا من التحصيل العلمي في مسيرتهما العلمية ليخدما الوطن.

الابن أيضا يفخر بوالده الذي حفزه على التفوق، خصوصاً وهما في بداية المرحلة الثانوية: "هناك تنافس شريف من أجل تحقيق مزيد من الدرجات والحصول على العلامات الكاملة".