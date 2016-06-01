تفاصيل "الرحلة 2030" بين الرياض والدمام

"الرحلة 2030" أطلقتها اليوم الأربعاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالسعودية كرحلة يومية مباشرة بين الرياض والدمام لتكون خدمة جديدة تتاح لعملاء الخطوط الحديدية لتسهيل تنقلهم بين المدينتين.

موعد الرحلة اليومية المغادرة من الدمام والمتجهة إلى الرياض، سيكون عند الساعة 09:15 صباحاً، فيما ستكون الرحلة المغادرة من الرياض إلى الدمام عند الساعة 15:10 ظهراً يومياً.

ووفقاً للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية يستغرق زمن هذه الرحلة الجديدة 220 دقيقة (3 ساعات و40 دقيقة) في المرحلة الحالية، وتستهدف الخطوط الحديدية تقليص زمن الرحلة وصولاً إلى 180 دقيقة (3 ساعات) فقط.

وتأتي هذه الرحلة كمبادرة ضمن الأهداف الاستراتيجية للخطوط الحديدية الساعية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للركاب وتلبية رغباتهم في توفير رحلات بزمن أقصر ليكون السفر بالقطارات خياراً جاذباً للفئات المختلفة.