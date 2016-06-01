ظــاهـــرة «السعوطي»..

لا شيء يستفز المتخصص مثل رؤيته للدخلاء على المهنة؛ تلك الطفيليات التي تقتات على تخصصه وتسيء لمهنته التي افنى زهرة شبابه يتعلمها ويجاهد إتقانها.. الطبيب عندما يرى الإقبال على "العطارين".. المهندس عندما يسمع باختراعات "المقاولين".. هذه الحقيقة تتمثل اليوم في انتشار ظاهرة "السعوطيين" في الإعلانات التجارية؛ و"السعوطيون" تسمية "تويترية" لكائنات تتميز بـ"الوسامة" تستعين بها شركات الدعاية والإعلان ليرتدوا الشماغ بطريقة مضحكة ثم يلقنوهم كيف ينطقون "ما قصرتي يا أم محمد".. "والله انها سيارتن زينه".. اضافة إلى أنهم ينطقون "سعودي" كأنها "سعوطي".!

وتتلخص القضية عندما يتم الإعلان عن منتج محلي يستهدف مستهلكاً محلياً عبر وسيط أجنبي لا يحمل أي ملامح سعودية ـ غالباً لديه سحنة عرب الشمال ـ؛ ليتفاجأ المعلن بالأثر العكسي للإعلان والتحول من عمل تسويقي ينتظر نجاحه إلى عمل مضحك يتصدر شباك "الطقطقة".. والسبب أن المعلن الذي صرف مبالغ طائلة على هذا الإعلان لم يكلف نفسه عناء الاستعانة بمتخصص من أبناء البلد يلفت نظره إلى هذه "الجزئية" التي جاءت على كامل المشروع.. فتظهر الصورة في النهاية مشوهة للمنتج، وربما لأبناء البلد عامة خصوصاً عندما يردد كلمات ركيكة لم يعد أحد يستخدمها.. أو عندما يتحدث باللهجة السعودية الخاصة بالمسلسلات العربية ليعزز دون إدراك بعض الصور النمطية عن المواطن الخليجي!

الاستعانة بالمتخصصين من أبناء البلد ليس عبئاً، أو مبادرة تتفضل بها شركات الدعاية والإعلان على المعلن؛ بل يفترض أن يكون شرطاً أساسياً في أي عقد إعلاني؛ كما أنه ليس "مجاملة" أو "سعودة" بل هو جزء أساس من العمل التسويقي؛ لأن ابن البلد هو الأقدر على فهم مزاج أبناء بلده والأقدر على عدم الوقوع في فخاخ "الطقطقة" وما أكثرها في مجتمعنا.

في خط إنتاج الإعلان هناك مرحلة "الاختبار".. وهي من أهم المراحل في صياغة الرسالة التسويقية؛ حيث يعرض الإعلان على عينة ممثلة لكافة فئات الجمهور المستهدف، وتقاس ردود أفعالهم، لتدارك الأخطاء قبل المغامرة بالخروج أمام الجمهور.. وغالباً ما تفشل النسخة الأولى من الاعلان في هذه المرحلة وتخضع للعديد من التعديلات والحذف والإضافة.. لأنه وكما نقول "عين الناقد بصيرة" ولأن أي عمل يراد له النجاح لا بد أن يخضع لاختبارات، وهذه الاختبارات دليل على مهنية المنتجين "المعلنين".

الرسالة التسويقية إذا لم تخضع للمراجعة من قبل أبناء البلد؛ فإن باقي "الديكورات" قد تنهار على المنتج، وتبعث رسالة خاطئة لا يريدها أي من أطراف العقد؛ وقد يتجاوز الأثر إلى إفلاس الشركة المعلنة؛ حيث قد تتجاوز إساءة الإعلان إلى سمعة الشركة بكاملها وترتبط صورتها الذهنية بهذا الإعلان سيئ الذكر.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".