قوات سعودية تشارك في الحفل الختامي لمناورات"إفس-2016"

اختتمت في ولاية إزمير التركية مناورات "إفس -2016" العسكرية، بمشاركة قوات من تسع دول بينها دول في حلف الناتو ودول عربية وإسلامية، بينها المملكة العربية السعودية.

وحضر الحفل الختامي للمناورات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب عدد من المسؤولين العسكريين الأجانب.

غاراتٌ جوية متعدّدة ضدّ مواقعَ معاديةٍ، تلتها عملياتُ استهدافِ تحصيناتٍ محتملة لإرهابيين، ومن ثمّ عملياتُ إنزال بحري وجوي للسيطرة على مواقعَ متعدّدة في ميدان المعارك.

وشارك قرابة 850 جندياً من 9 دول بينها الولاياتُ المتحدة وبريطانيا وألمانيا والسّعودية، في هذه العمليات ضمن العرض الختامي لمناورات إفس 2016 التي استضافتها تركيا.

حضور رسمي لافت في ختام المناورات تقدّمُه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الجديد بن علي يلدريم وممثلو الدول المشاركة، فضلاً عن حضور أكثر من 280 مراقباً من 79 دولة.

وبحسب عسكريين يهدف التمرين إلى تعزيزِ القدرات القتالية من خلال تبادل الخبرات بين الدول المشاركة، وتنفيذ مهمّات مختلفة في بيئاتٍ وظروف عدّة.