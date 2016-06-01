لغة "برايل" حاضرة في 6 مجلدات للمصحف بالمسجد الحرام

أطلق مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام الشيخ محمد بن ريال السيلاني، الخطة الموسمية لرمضان هذا العام، مبيناً أن الخطة ترتكز على توزيع مليون مصحف من إصدار مجمع الملك فهد.

وأشار السيلاني إلى أن عدد الدواليب الخشبية المحمولة على الأعمدة وصل إلى 733 دولاباً، وعدد الدواليب النحاسية 2200 دولاب، وعدد دواليب الألومنيوم بلغ 850 دولاباً، مضيفاً أن الإدارة قد وفرت عدداً كبيراً من المصاحف المترجمة للغات العالمية المتنوعة والبالغ عددها 75 لغة حتى يتسنى للمعتمرين والزائرين بمختلف لغاتهم من تلاوة كتاب الله عز وجل بكل يسر وسهولة.

وأوضح السيلاني أن هناك كتباً موزعة من إدارة المصاحف مترجمة بعدة لغات، وهي: "الأوردية، والإندونيسية، والتركية، والفرنسية، والبنغالية، والإنجليزية"، وهذا من بين الخدمات الجديدة في هذا العام.

وأشار السيلاني إلى أن الإدارة تهتم أيضاً بذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع خطط لهم، منها: نسخ كاملة من المصحف بلغة "برايل" عبارة عن 6 مجلدات للمصحف كاملاً، وتوزيع نسخ CD بلغة الإشارة توضح بعض الأحكام، وتجديد مصاحف "برايل"، وإضافة التفسير الميسر ذا الحجم الصغير، وزيادة المصاحف مترجمة المعاني إلى لغات متعددة، وأخيراً إهداء كتب مكتوبة بلغة "برايل" خلال موسم رمضان هذا العام.