هيئة علماء المسلمين: إيران تسيس الحج

حملت الهيئة العالمية للعلماء المسلمين التابعة لرابطة العالم الإسلامي، حكومة إيران مسؤولية منع مواطنيها من المشاركة في حج هذا العام، مستنكرة رفض طهران للشؤون التنظيمية لأمور الحج وإصرارها المتعنّت على تسييس هذه الفريضة والنأي بأدائها عن أجوائها الإيمانية الصحيحة المرسومة لها.

وأوضح الأمين العام للهيئة، الدكتور سعد بن علي الشهراني، أن حكومة السعودية تبذل قصارى جهدها وتوظف إمكانياتها بدأب متواصل لخدمة ضيوف الرحمن، وتحرص على أمنهم وسلامتهم، وتؤمن لهم كل الأجواء اللازمة لأداء مناسكهم على الوجه الأمثل.

وأشار إلى أن إيران تحاول استغلال الحج في كل عام لمآربها السياسية منذ انطلاق ثورتها، وتعمل على ما يسمى بتصديرها تحت ولاية الفقيه.

وشدد على تأييد الهيئة العالمية للعلماء المسلمين لكل إجراء يهدف إلى حماية الحجاج وسلامتهم والحفاظ على حياتهم ويحول دون عرقلة حركتهم وأداء مناسكهم.