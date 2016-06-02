التعليم العسكري.. مقاربة حديثة

القطاع العسكري ركن أساسي في أي دولة تحرص قياداتها على إيلائه أهمية تتناسب مع مكانته الحيوية والحساسة في جسم الدولة، فهو الحامي لحدودها وأحد عناصر ضبط نظامها، وضعفه وتراجع قدراته ينعكس لا شك سلباً على الوطن بشكل عام.

الجندي بالمفهوم الواسع هو المكون الرئيسي في كل القطاعات العسكرية، لذا تبدأ العناية به منذ انخراطه في الكلية أو المعهد العسكري، في تلك الفترة يتم تجهيزه ليصبح كادراً مؤهلاً في القطاع الذي يعمل فيه أو ينتمي إليه، وقد تمتد فترة إعداده من بضعة أشهر إلى عدة سنوات حسب الكلية أو المعهد العسكري الذي يدرس فيه.

في المشهد السياسي تقع المملكة في عالم عربي ومحيط شرق - أوسطي يموج بالاضطرابات والحروب، وتلك حالة مزمنة ممتدة منذ عهد استقلال تلك الدول إلى يومنا هذا، وهذا الوضع مرشح بشكل واضح لأن يمتد إلى سنوات مقبلة، وتلك الاضطرابات أفرزت الإرهاب كظاهرة فكرية تنتهج العنف وغيره من الظواهر كبروز المليشيات المسلحة..

هذا المشهد المتداعي والخطر يجعل من الضروري على المؤسسات الأمنية والعسكرية على حد سواء المسارعة إلى انتهاج مسلكٍ ينتج بالضرورة جندياً بمواصفات تتوافق مع التطورات الحاصلة على مستوى الأمن الداخلي أو الخارجي، فالمهددات التي كانت قبل عشرة أعوام اختلفت كلياً عن المهددات التي نعيشها اليوم أو تلك التي تلوح في الأفق، وإن كان الفاعلون هم أنفسهم لكن أساليب العداء والتعدي تنوعت بفضل التكنولوجيا والمعرفة التي أعطتنا في المقابل فرص مواجهة تلك التحديات الأمنية والعسكرية.

وبقدر ما يجب أن تكون معايير انتقاء العناصر المؤهلة والأكثر استعداداً للدخول في المجال العسكري والأمني تتم وفق التوجهات الحديثة لعملية الإعداد والتعليم العسكري والتي تركز اليوم على قدرات ترتبط بالتحليل والإبداع والاستعدادات النفسية والبدنية والمهارات النوعية الأخرى، بقدر ما يتطلب ذلك أيضاً حواضن عسكرية تحظى بالمناهج التعليمية الحديثة، والأساليب الجديدة والمواكبة للمستجدات الحاصلة، والتي يجب أن تصمم وفق العقيدة العسكرية لكل دولة، وكذلك حسب المهددات التي تحيط بها، مع وجود ثوابت يجب أن تكون اليوم زاد المرحلة الدراسية العسكرية يُعلم فيها الطالب العسكري على إجراء البحوث والدراسات والاهتمام بالعلوم الإنسانية مثل التاريخ والجغرافيا والإعلام التي يجب أن يتعدى الأمر الإلمام بها إلى التمكن منها، فهي مدخل رئيسي لفهم الصراع السياسي والعسكري الحاصل في المنطقة على أقل تقدير، وهذا سينتج في نهاية الأمر قوة عسكرية وأمنية متميزة ومتمكنة.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".