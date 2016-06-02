بالصور.. ولي العهد السعودي يرعى حفل خريجي "الأمنية"

رعى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي حفل تخريج طلبة كلية الملك فهد الأمنية الدفعة الـ 45 من الدورة التأهيلية للطلاب الجامعيين البالغ عددهم 1912 طالباً في عدد من التخصصات النظرية والعلمية وتخريج الدفعة الأولى من طلاب البرنامج الأكاديمي الأمني البالغ عددهم 24 طالباً تخرجوا من جامعة نيوهيفن الأميركية، وذلك في استاد الأمير نايف بمقر الكلية في الرياض.

وفور وصول ولي العهد للمقر الرئيسي للحفل عُزف السلام الملكي، ثم استعرض حرس الشرف، عقب ذلك صافح أوائل الخريجين وأولياء أمورهم، حيث كرمهم ولي العهد مع السرايا الفائزة برايات التفوق.

وشاهد الأمير محمد بن نايف والحضور فيلما احتوى على كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال استقباله لقادة القطاعات الأمنية وكبار الضباط، حيث بدأت الكلمة بقوله "أنا معكم"، إثر ذلك أعلنت النتيجة العامة للدورات حيث كرم ولي العهد أوائل الطلبة الخريجين، وأعضاء إدارة مشروع بكالوريوس العلوم في الدراسات الأمنية.

عقب ذلك كرم أبناء وأولياء أمور شهداء الواجب من الخريجين وأولياء أمور الطلاب المتوفين من الكلية، ثم كرم ولي العهد أولياء أمور ثلاثة طلاب من الكلية غيبهم الموت وهم فارس إبراهيم عسيري ورائد محمد الحربي وخالد بن قبيل الحربي.