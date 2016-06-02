بالفيديو.. ولي ولي العهد يطلع على مشروع طائرة بدون طيار

اطلع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اليوم على مشروع تصميم وإنتاج طائرة بدون طيار من تنفيذ معهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة.

وكانت السعودية أطلقت في 25 أبريل الماضي خطة اقتصادية شاملة أعدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأقرها مجلس الوزراء وتشتمل الخطة على توطين الصناعات العسكرية في السعودية، وتعزيز دورها كإحدى الدعامات الأساسية في الاقتصاد السعودي.

وتعد السعودية أول دولة عربية تمتلك طائرات بدون طيار، والعضو الخامس في نادي الدول المالكة لطائرات قتالية بدون طيار.

