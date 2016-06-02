تجاربنا الناجحة.. أين ذهبت ولمَ لا نكررها؟

لدينا الكثير من التجارب الناجحة التي ساعدت في تنمية المجتمع ورقيه، ومع هذا غفلنا عن تطويرها وتعميمها، وسأذكر هنا بعضا من هذه التجارب والتي يفخر بها كل مواطن.

أشيقر وعنيزة: في أشيقر يلفت انتباهك بلدة أشيقر التاريخية تلك البيوت القديمة التي اعتنى بها أهلها وأعادوا ترميمها وفتحوا أبوابها لاستقبال الضيوف والزوار وجعلها بلدة حية هي الأولى في الجزيرة العربية، وفي عنيزة وجود عدد من المراكز اﻻجتماعية والخيرية والثقافية والتي قام الأهالي بإنشائها لتقدم أعماﻻ اجتماعية وثقافية وإنسانية، إضافة إلى ثقافة العمل التطوعي لدى أهلها في الحفاظ على البيئة والعناية بالصحة.

فلم لا تعمم تجربة أشيقر وعنيزة على بقية مدن المملكة؟

معهد الإدارة العامة: بلغ عدد الدراسات التي أنجزها معهد الإدارة العامة ممثلا في اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري حتى عام 2010 (86) دراسة اعتمدت بأوامر ملكية تضمنت إنشاء أجهزة حكومية ودمج أو إلغاء أجهزة أخرى. وقد أسهم وضع العديد من الترتيبات التنظيمية الحديثة لقطاعات الدولة الإدارية والاقتصادية والمالية والتعليمية وغيرها إلى حد كبير في تطوير وتحسين الأداء الحكومي.

إضافة إلى تدريب موظفي الدولة وبرامجه التطويرية.

فما الذي يمنع اليوم من الاستفادة من المعهد بشكل أوسع، خاصة وأنه هو الأجدر بمعرفة ظروفنا وبيئتنا في معالجة وتطوير الأداء الحكومي بدلا من إسنادها لشركات عالمية تجهل وضعنا الاقتصادي والاجتماعي.

صندوق التنمية العقاري: وصلت خدمات الصندوق لأكثر من (4349) مدينة ومحافظة وبلغ إجمالي الوحدات السكنية التي ساهم الصندوق في إنشائها حتى نهاية عام 1433 (859548) وحدة سكنية وتجارية.

كما أن فترة الانتظار «في فترة التسعينات الهجرية» لا تتعدى الأشهر. ويحصل المواطن على منحة «أرض» من البلدية وقرض للبناء من الصندوق وهذا ما ساعد على النهضة العمرانية في نهاية فترة السبعينات الميلادية، ومع هذا لم تتم دراسة المعوقات والأسباب التي جعلت فترة الانتظار تصل إلى عشر سنوات وأكثر !!!

وها نحن اليوم نواجه مشكلة الإسكان وبدون أن نملك حلولا ولا نملك الخبرة التراكمية من أداء الصندوق والذي تناسيناه لعقود ونسينا كيف نطوره !!

سابك: رغم مرورنا بعشر خطط خمسية «نصف قرن» قد تكون الحسنة الوحيدة هي إنشاء شركة سابك والتي تدر عائدا سنويا يفوق الـ 50 مليار دولار «عام 2015». فما الذي منعنا من تكرار التجربة وإنشاء شركات مماثلة وفي مجالات مختلفة !!!

النشاط اللاصفي للمدارس: تسهم المناشط غير الصفية بدور كبير في جذب الطلاب إلى المدرسة، وتقليل غياب الطلاب عن المدرسة، وجعل المدرسة أكثر جاذبية، وخلق ولاء أكبر للمدرسة، وحسن استغلال أوقات الفراغ وغرس مفهوم المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي لدى الطالب.

أين هي اليوم؟

وهو ما كان معمولا به في وقت مضى، حيث كانت هناك جمعيات النشاط الاجتماعي «الكشافة» والفني «الرسم والتصوير» والدوري الرياضي للمدارس في كل منطقة، والمشاركة في العمل الاجتماعي المتمثلة في الأسابيع «أسبوع الشحرة، أسبوع المرور ....».

تغريدة:

الخبرة والتجربة عملية تراكمية تستفيد من إنجازات الماضي وتصحح أخطاءه، لا أن تنسفه أو تتناساه.

*نقلا عن صحيفة "عكاظ".