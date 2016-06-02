قُدْ بأمان في شهر رمضان

حسب نقاش جرى بيني وبين ذوي خبرة مرورية، أو من هم في حقل مباشرة الحوادث، استنتج أن أمهات مدننا في المملكة تواجه أشياء أو ظواهر لا وجود لها في عواصم أخرى، أو أنها موجودة ولكن على نطاق أقل حدّة.

الظاهرة التي كان لي أن استنتج نتائجها هي قضيّة السير أو المرور أو قيادة المركبات في شهر الصوم الكريم. وقد قسّمتُ مُستعملي الطريق في الذهاب إلى وظائفهم أو الانصراف منها إلى ثلاث فئات. وربما جاء من هم أعرف وأخبر مني بزيادة.

طائفة تُنظّم وجباتها وتهتم بوجوب أخذ الجسم كفايته من النوم في ساعات الليل. وتلك الفئة المثالية الحذرة والعارفة، وهي في تقديري أقل السائرين عرضة للحوادث أو الجدل والمهاترات والسباب.

والسهر يسبب تعب السائق ويقلّل من ردّة فعله وتركيزه أثناء عملية السياقة.

فئة أُخرى من قومنا، لاتهتم بما جاء ذكره في الفقرة الأولى، والواحد منهم ينزل إلى الشارع بسيارته وهو لم يأخذ كفايته من الطعام، فيهبط السكر لديه ويتسبب بالكثير من المشكلات العضوية. أو لم يأخذ حاجته من النوم فلا يجد – ولو حاول – الاستعداد الذهني للتقيّد بتعليمات الطرق وتحويلاتها ومخاطرها، ولا يُبالي بكون طريقه محفوفا بالمخاطر والزحام، وبنفس الوقت يريد أن يلتزم بالدوام العملي في دائرته.

الفئة الثالثة هم جماعة أو قوم "مْواصلْ" وهذا ربَطَ ليله وصباحه بالصحوة، على أمل أن يأخذ نصيبه من النوم بعد الخروج من دوامه. أثناء عمله لن تكون لديه القدرة الذهنية بالتعاطي مع ما هو أمامه من أعمال، أو إرضاء عملاء الدائرة، وجعل مكانتها مرموقة بين المراجعين.

ويؤكد الاخصائيون في علم النفس أن سلوك السائق في هذه الفترة يتسم بالتوتر والانفعال والتشنّج بسبب الافراط في السهر في رمضان.

واتفق بعض من أهل الخبرة أن شهر رمضان لا علاقة له بارتفاع حوادث الطرقات ولكن الاشكال يكمن في تغيّر سلوك بعض الصائمين.

فالبعض من السائقين يعمد الى الافراط في السرعة وعدم احترام اشارات المرور خاصة قبيل رفع أذان المغرب ويرتكبون حوادث قاتلة.. وكأن الإفطار لا يجوز إلا في المنزل.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".